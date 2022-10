Konrad-Adenauer-Grundschule Lenzfried: vier neue Klassenzimmer

Von: Christine Tröger

Teilen

Zusätzliches Ausgaben werden auch im Schulbereich fällig. (Symbolbild) © © Bildagentur PantherMedia / Craig Robinson

Kempten – Die Konrad-Adenauer-Grundschule Lenzfried wird erweitert.

2,9 Millionen Euro wird die Erweiterung der Konrad-Adenauer-Schule in Lenzfried voraussichtlich verschlingen. 2,9 Millionen Euro, die im Haushalt 2022 noch nicht berücksichtigt sind. Da die Zeit drängt, hat der Stadtrat nun aber einstimmig eine „außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung“ beschlossen. Den „dringlichen“ Bedarf im Sprengel der Konrad-Adenauer-Schule hatte der Schul- und Sportausschuss in seiner Juni-Sitzung festgestellt, da sich die Schule ab dem laufenden Schuljahr pro Jahr jeweils um eine Klasse erweitert und mit dem Schuljahr 2025/26 die volle Dreizügigkeit erreicht, wie Baureferent Tim Koemstedt vortrug.

„Eurocontainer“ können hier laut Verwaltung allerdings nicht zum Einsatz kommen. Die langfristige Nutzung über fünf Jahre sowie Raumgrößen von über 50 Quadratmetern erfordern höherwertige Raummodule in Holzbauweise und Beheizung mit Holzpellets, was der im Klimaplan 2035 festgelegten CO2-neutralen Ausrichtung der städtischen Liegenschaften entspreche, so Koemstedt. Der zweigeschossige Raummodulbau soll vier jeweils 70 Quadratmeter große Klassenzimmer beinhalten sowie Garderoben, Sanitärbereiche etc. und Lüftungsanlagen und eine Pelletsheizung. Die Möglichkeit einer solarbetriebenen Wärmepumpen-Heizung sah Koemstedt nicht gegeben, da sechs Ahornbäume mit Baumkronen von jeweils sechs bis zehn Metern Durchmesser „in so einem Rhythmus“ gepflanzt seien, dass die Verschattung zu groß ausfalle.

Das Projekt Konrad-Adenauer-Grundschule Lenzfried

Franz-Josef Natterer-Babych (UB/ödp) schlug vor, dafür das alte Schuldach zu nutzen. Seines Erachtens käme eine Pelletsheizung mit den benötigten Lagerräumen sicher teurer. Ein weiterer Vorteil der Wärmepumpe sei, dass sie „im Sommer auch kühlt“. Oberbürgermeister Thomas Kiechle versprach, die Anregung nochmals zu überdenken. Wird das Gebäude irgendwann von der Konrad-Adenauer-Schule nicht mehr benötigt, kann es an eine andere Stelle versetzt und dort weitergenutzt werden. Das Projekt soll in Form eines „Generalübernehmer-Auftrags“, das Planung und Auftragsvergabe beinhaltet, durchgeführt und in einem beschränkten Ausschreibungsverfahren bis Ende Augst 2023 umgesetzt werden.

Mit Blick auf den Gesamthaushalt ist Koemstedt zufolge im Haushalt des Amtes für Gebäudewirtschaft ein ausreichend verfügbares Volumen an Verpflichtungsermächtigungen verfügbar, und auch die entsprechenden Projekte in ihrem Fortschritt nicht gefährdet, wenn diese hier herangezogen werden. So generieren sich die Finanzierungsmittel in Höhe von zwei Millionen Euro aus der Verpflichtungsermächtigung der Haushaltsstelle für den Neubau Grundschule am Aybühlweg sowie zu 900.000 Euro aus der Haushaltsstelle Generalsanierung und Erweiterung Haubenschloßschule. Eine gutachterliche Vorbehandlung im Haupt- und Finanzausschuss sei aufgrund des Projektzeitplanes und dem spätesten Fertigstellungstermin der Klassenzimmer nicht mehr möglich, wie es hieß.