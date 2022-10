Kempten: Aus dem CvL wird ein CvL 3+

Von: Helmut Hitscherich

Modellansicht des Carl-von-Linde-Gymnasiums, wie es aktuell geplant ist. © Hitscherich/Modell: heilergeiger architekten

Kempten – Die Umbaupläne für das CvL haben sich erweitert. Was heißt das konkret?

Der Planungs- und Bauausschuss hat das Vorentwurfskonzept zur Erweiterung und Generalsanierung des Carl-von-Linde-Gymnasiums (CvL) zur Kenntnis genommen und das Amt für Gebäudewirtschaft einstimmig beauftragt, für das Planungskonzept auf Basis des Nutzerbedarf CvL 3+, wie im Ausschuss für Schule und Sport empfohlen, die Entwurfsplanung für die sogenannte Leistungsphase 3 zu erstellen und den Förderantrag fristgerecht vorzubereiten. Was heißt das nun? Aufgrund der neuesten Schulbedarfsplanung wird das CvL entgegen ersten Planungen nicht dreizügig, sondern dreizügig + (plus) sechs Klassenzimmer ausgebaut. In drei Bauabschnitten soll die Erweiterung und Generalsanierungerfolgen. In einem ersten Schritt erfolgt die Erweiterung mit einem Neubau, dann folgen in zwei weiteren Schritten die Generalsanierung der Bestandsgebäude. Im Bestandgebäude sollen strukturelle Eingriffe auf Grund der vorhanden Tragwerksstruktur (Rippendecken) minimiert werden. Die Erweiterung soll als entflechteter Neubaukörper geplant und an das Bestandsgebäude angebaut werden. Der Bau kann dadurch parallel während des laufenden Schulbetriebs entkoppelt realisiert werden. Interimsbauten werden möglichst vermieden. Die Sanierung und Modernisierung des Gebäudebestands erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Tragstrukturen. Eine konzeptionelle Neuordnung der Fachräume erfolgt im Erdgeschoss, die Klassenzimmer werden im 1. und 2. Obergeschoss angeordnet.

Mit Einbau eines Aufzuges und Rampen wird die erforderliche Barrierefreiheit erreicht. Im bestehenden Innenhof des CvL wird durch Einbau eine Überdachung der Einbau einer zweigeschossigen Aula/Pausenhalle mit Bühne und einer Bestuhlung für 300 Personen als zentrales Herz der Schule entstehen. Der Neubau beinhaltet alle erforderlichen Erweiterungsräume, wie zum Beispiel zwei große Musiksäle, fünf Musikübungsräume, Dreifach-Kunsträume, Offene Ganztagsschule, sowie die Aufstockung mit sechs weiteren Klassenräumen. Mit dem Erweiterungsbau wird ein neuer Schul- und Eingangshof geschaffen. Dieser ist vom Ring durch den Neubaukörper vor Verkehrslärm geschützt. Mit einer integrierten Bühne kann der Hof auch für Veranstaltungen und Unterricht im Freien genutzt werden. Die Turnhalle West soll barrierefrei erreicht werden. Bei der Turnhalle Ost lässt sich die Barrierefreiheit nicht mit wirtschaftlichem Aufwand herstellen. Baubeginn des Bauabschnitts (Neubau) ist im Juli 2025, Nutzungsaufnahme ist für August 2027 geplant. Nutzungsaufnahme für Bauabschnitt 2 (Sanierung Teil 1) im August 2028, Nutzungsaufnahme Bauabschnitt 3 (Sanierung Teil 2) im August 2029. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 43,1 Millionen Euro, wobei die Aufstockung der sechs Klassenzimmer lediglich 2,56 Millionen Euro ausmachen. Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses waren voll des Lobes ob der gelungenen Planung einschließlich der Lösung der zusätzlichen sechs Klassenzimmer. Bürgermeister Klaus Knoll (FW), der in Ábwesenheit des Oberbürgermeisters die Sitzung leitete: „Das Konzept CvL ist fabelhaft, barrierefrei und hat schöne Außenanlagen.“ Erwin Hagenmaier (CSU): „Ich finde es großartig, dass sie uns eine Lösung mit sechs Klassenzimmern liefern. Das ist nachhaltig.“ Baureferent Tim Koemstedt bedankte sich bei den Architekten Volker Heid und Dr. Jörg Heiler. „Das Projekt ist sowohl städtebaulich als auch architektonisch äußerst gut gelungen. Auf die wirtschaftlichste Art werden sechs Klassenzimmer geschaffen. Im neuen Innenhof wird eine gute Aufenthaltsqualität geschaffen.“ Auf Anregung von Gertrud Epple (Grüne) wird eine Fassadenbegrünung geprüft. Stephan Prause (CSU) bat darum, den barrierefreien Zugang zur Turnhalle Ost zu ermöglichen.