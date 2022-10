Kempten: Umbaupläne für das CvL angepasst

Von: Susanne Lüderitz

Teilen

Der rot markierte Bereich ist der Neubau im Sanierungsprojekt des Carl-von-Linde-Gymnasium. Er soll als erstes errichtet werden, mit jetzt sechs weiteren Klassenzimmern, bevor es an die Sanierung von Zentralbereich und Altbauflügel geht. Einige geplante Neuheiten: Ein geschützter Hof, mehr Platz für Musikräume im Neubau und darüber Klassenzimmer (je drei um einen Marktplatz angeordnet), eine zweigeschossige Aula mit Foyer und Galerie, Photovoltaik auf dem Neubau, über Erdwärmekollektoren vorgewärmte Luft, Speicherwärme und im Sommer eine Nachtluftspülung zur Kühlung. © Stadt Kempten

Kempten – Die neuen Umbaupläne des CvL sollen „eine wirtschaftliche Lösung sein“.

Kempten investiert massiv in Kindertagesstätten, eine neue Grundschule wird gebaut. Und wo gehen diese Kinder weiterführend zur Schule? Ob vielleicht ein neues Gymnasium gebaut werden muss, diese Fragestellung äußerten im Schulausschuss Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Referent für Jugend, Schule und Soziales Thomas Baier-Regnery. Denn auch im Landkreis tut sich was in Sachen Schülerzahlen. „Es war uns klar, dass wir die Welle der Geburten vor uns hertragen. Dass sie so groß wird, war uns vielleicht nicht klar“, sagte dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll (Grüne).

Kempten: Die Umbaupläne des CvL sind eine erste Maßnahme für die künftig steigende Schülerzahl

Kempten ist Schulstadt. Dieser Satz war im Ausschuss für Schule und Sport öfter zu hören. Traditionell drücken nicht nur Städter, sondern auch Schülerinnen und Schüler aus dem nördlichen Landkreis Oberallgäu die Schulbank in Kempten. Die Kommune bekommt für jeden von ihnen einen sogenannten Gastschulbeitrag. Nun zeichnet sich ab, dass die Schülerzahlen steigen. Von derzeit rund 1.250 werde die Gymnasiastenzahl bis ins Jahr 2038 auf etwa 1.860 wachsen. Gerade im Landkreis zeigten die Prognosen bis 2038 einen Mehrbedarf von rund 600 Gymnasialplätzen. Der Anstieg im Kemptener Gymnasialbereich liege bei etwa 180 Schülerinnen und Schülern. Hinzu komme, dass ab 2025 ein ganzer G9-Jahrgang unterrichtet werden müsse. „Wir müssen in einen Abstimmungsprozess mit dem Landkreis gehen“, kündigte der Schulreferent an. Ab etwa 2028 werde man sonst in Schwierigkeiten kommen. Auch die Realschulen würden wachsen, doch wolle man sich in einem ersten Schritt Lösungen für die Gymnasien überlegen, da dort ein größerer Handlungsbedarf bestehe. Als erste Maßnahme sind nun schon die Pläne für den Anbau amCarl-von-Linde-Gymnasium angepasst worden.

Platz für weitere 180 Schülerinnen und Schüler

Der neue Gebäudeteil, der den Schulhof vom Ring abschirmen wird, soll nun nach den Ideen der Verwaltung drei statt wie ursprünglich geplant zwei Stockwerke bekommen. Sechs Klassenzimmer können so zusätzlich gewonnen werden. Wie Michael Fiederling vom Amt für Gebäudewirtschaft sagte, sei das eine „absolut wirtschaftliche Lösung“. Denn nachdem der Neubau errichtet ist, folgt die Sanierung der CvL-Bestandsgebäude. Die zusätzlichen sechs Klassenzimmer bieten mehr Ausweichmöglichkeiten während der Sanierungszeit, was die Kosten für die Interimslösung senke. Müssten die Schüler in dieser Zeit in Raummodulen unterrichtet werden, würde dies etwa 2,53 Millionen Euro kosten. Das entspreche laut Schulreferent den Kosten für die Aufstockung von 2,566 Millionen Euro. Außerdem spare das Zusatzgeschoss ein Fundament. „Günstiger sechs Klassenzimmer zu bauen, ist kaum möglich“, sagte Fiederling. Und trotz des zusätzlichen Stockwerks sei der neue Baukörper geringfügig niedriger als der Bestand. Baubeginn sei für Juli 2025 vorgesehen. Einziehen sollen die Schüler in den neuen Gebäudeteil zum Schuljahresbeginn 2027. 44 Millionen Euro sind im Haushalt für die aktuelle dreizügige Lösung plus sechs Klassenzimmer eingestellt. Die Baukosten seien auf dem aktuellen Stand. Teuer sei laut Baier-Regnery vor allem die Sanierungstiefe, die sich als umfangreicher als zunächst angenommen entpuppt habe. Hier bezog er sich vor allem auf die Elektroinstallationen sowie die Lüftungsanlage. „Wir kommen in einen hohen Eigenmittelanteil“, sagte er.

Denn die Fördermittel über das Bayerische Finanzausgleichsgesetz (FAG) seien endlich und auch die Gastschulbeiträge reichten nicht aus, um Investitionen wie die Aufstockung zu tätigen. Ziel ist es nun mit dem Landkreis zusammen einen Weg zu finden, wie die zusätzlichen Kosten aufgeteilt werden könnten. Und auch die Lösung für eine langfristige umfangreichere Lösung will man mit dem Oberallgäu gemeinsam finden. Hier stellte sich Erwin Hagenmaier (CSU) die Frage, ob man angesichts der vielen Kemptener Investitionen im Schulbereich den Landkreis nicht bitten könnte, die zusätzlichen Schülerinnen und Schüler ausschließlich bei sich unterzubringen. „Es ergibt sich ja fast der Bedarf eines ganzen Gymnasiums“, rief er aus. „Käme man zu keiner Lösung mit dem Landkreis, würde man vorwiegend Kemptener Schülerinnen und Schüler versorgen“, sagte Baier-Regnery. Sein Credo lautet allerdings: „Wir brauchen eine Lösung, die gemeinsam getragen wird.“ Auch Kiechle betonte, dass Umland und Stadt voneinander profitierten und daher das Miteinander wichtig sei. „Aber es muss leistbar bleiben“, so der OB. Während Julius Bernhard (Future for Kempten) anmerkte, dass zu große Schulen irgendwann nicht mehr gut seien – für ihn ein Argument für einen Schulneubau – fragte sich Erna-Kathrein Groll (Grüne), ob man nicht multifunktionale Räume einrichten könne, da ja gar nicht klar sei, wie sich der Bedarf nach 2038 entwickeln werde (schwierig, weil dann Förderungen wegfielen). Barbara Haggenmüller (Grüne) sah auch einen Hebel, die Schülerzahlen zu drosseln, in weniger Baugebieten. „Ich bin absolut begeistert von dieser Planung“, schwärmte Sibylle Knott (parteilos) über die Pläne zum CvL, „die 44 Millionen sind gut angelegt.“ Letztendlich fanden das wohl alle Ausschussmitglieder. Denn einstimmig fiel die Empfehlung an den Bauausschuss aus, die Pläne wie vorgelegt zu befürworten. Dieser tagte am Donnerstag nach Redaktionsschluss. Wie die Pläne dort aufgenommen wurden, lesen Sie in der kommenden Mittwochsausgabe des Kreisboten.