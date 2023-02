Kempten: Doch kein Platz für die Feuerwehr in der Artilleriekaserne?

Von: Helmut Hitscherich

Wie die weitere Nutzung des gesamten Geländes der ehemaligen Ari-Kaserne aussehen wird, ist nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. © Hitscherich

Kempten - In den Haushaltsberatungen im November des vergangenen Jahres waren Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Baureferent Tim Koemstedt guter Dinge, dass die neue Hauptfeuerwache in der Artilleriekaserne einen Platz finden würde. Die Behördenleiterin des staatlichen Bauamtes Cornelia Bodenstab hatte dies auf Nachfrage des Kreisboten im Dezember in Abrede gestellt. Auch vom Bayerischen Innenministerium gibt es keine guten Nachrichten.

Auf Nachfrage unserer Zeitung beim Bayerischen Innenministerium (BMI) war zu erfahren, dass OB Kiechle bereits im Juli 2022 vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann eine Absage erhalten habe. Wie die stellvertretende Pressesprecherin des BMI Verena Gros Anfang dieser Woche mitteilte, gibt es bei der bisherigen Nutzungsplanung keine neuen Varianten: „Bezüglich der Unterbringung der Hauptfeuerwache auf dem Areal der Artilleriekaserne hat sich Oberbürgermeister Kiechle bereits im Juli letzten Jahres an Innenminister Herrmann gewandt.

Oberbürgermeister Kiechle wurde daraufhin mitgeteilt, dass nach Aussage der Immobilien Bayern (IMBY) die für die Hauptfeuerwache benötigte Grundstücksfläche nicht mehr bzw. jedenfalls nicht in einer zusammenhängenden Fläche zur Verfügung steht, ohne dass Abstriche bei den Flächen für die Polizei und den Asylbereich vorgenommen werden.“ Der Freistaat Bayern gebe bereits zum Wohle der Stadtentwicklung seine Standorte im Stadtbereich auf. „Daher muss bei den nun benötigten Flächen auf dem Areal der Artilleriekaserne der bisherige Unterbringungsstandard für die Polizei zwingend wieder erreicht werden.“

Restflächen könnten zur Verfügung gestellt werden

Sofern nach der noch zu erstellenden Machbarkeitsstudie (optimale Unterbringung der Bundes- und Landespolizei) etwaige Restflächen zur Verfügung stünden, könnten diese Gros zufolge ggf. von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) der Stadt angeboten werden. „Die IMBY wird hierauf entsprechend hinweisen“, schreibt Gros. Die Planungen und Abstimmungsgespräche zur Nutzung der Artilleriekaserne stellen sich sehr komplex dar, zumal immer wieder neue Wünsche an die IMBY herangetragen würden. Ein abschließendes Ergebnis liege derzeit noch nicht vor.

Gespräche noch nicht abgeschlossen

Bekanntlich reicht der bisherige Standort der Hauptfeuerwache flächenmäßig nicht aus und das Gebäude muss saniert werden. Zur Nachfrage nach einer Alternative für die Hauptfeuerwache heißt es aus der Verwaltung, es liege „nach wie vor kein anderer Kenntnisstand vor und die Gespräche zur Nutzung des Areals der ehemaligen Artilleriekaserne sind – wie aus der Nachricht des Ministeriums ebenfalls hervorgeht – noch nicht abgeschlossen“.