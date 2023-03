Kempten: Ramadan Vehabi führt die ehemalige Sinz-Bäckerei fort

Kemptener Stadtrat Dominik Spitzer (r.) zu Besuch in der ehemaligen Sinz-Bäckerei in der Bodmanstraße. V.l. Adile Vehabi, Ramadan Vehabi, Elisa Vehabi. © Michael Käser

Kempten – Gerade war das Schild zum baldigen Ende an der Eingangstüre angebracht worden, da stand für Ramadan Vehabi (42) schon fest: Die ehemalige Sinz-Bäckerei mit Café in der Kemptener Bodmanstraße darf nicht schließen. Der Inhaber der Media Box von gegenüber, der rund um das Handy alles anbietet, entschloss kurzerhand, den Laden mit seiner Frau Adile zu übernehmen. Unterstützung erhält er dabei von Stadtrat und Landtagsabgeordnetem Dr. Dominik Spitzer, verkündet dessen Pressemitteilung.

Spitzer hält die dortige Bäckerei für einen wichtigen Anlaufpunkt im Quartier, lautet es. „Das Eck-Café ist der Treffpunkt für viele Anwohner, Besucher der Geschäfte und Patienten der Arztpraxen rundherum. Es wäre ein Verlust, wenn es dieses gewohnte Geschäft nicht mehr geben würde.“

Bereits in den Herbstferien öffnete das neue Cafè als „Backbox“, analog zur Media Box. „Über den Ansturm war ich etwas überrascht“, gibt Ramadan Vehabi zu. Angeboten werden von Adile Vehabi, die das Geschäft führt, neben Backwaren auch Mittagsgerichte und Pizza. Zudem liefert die Backbox auch belegte Semmeln an Firmen. Ein Pizza-Lieferservice ist in Planung.

Dass die ganze Familie die Geschäfte unterstützt, ist für den gebürtigen Mazedonier selbstverständlich: „Ohne den Zusammenhalt würde es mit sechs Kindern nicht funktionieren.“ Wichtig sei ihm auch, dass keine Waren verschwendet werden. Was übrig bleibt, kann über eine App vergünstigt bestellt werden, den Rest spendet Vehabi an Foodsaver. Spitzer begrüßt den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln ausdrücklich und betont den umfassenden Ansatz: „Alle Möglichkeiten zu nutzen und die Bäckerei um einige Service-Ideen zu erweitern, ist eine Bereicherung für dieses Areal in Kempten.“