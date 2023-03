Kempten: Ehepaar Unglert feiert Gnadenhochzeit

Von: Tizian Pöhlmann

Wilhelmine und Martin Unglert zusammen mit OB Thomas Kiechle. © Pöhlmann

Kempten – OB Thomas Kiechle überlegt laut. Er könne sich nicht erinnern, schon einmal Gast bei einer Gnadenhochzeit gewesen zu sein, sagt er und zaubert einen Blumenstrauß hervor.

Wilhelmine und Martin Unglert sind 92-Jahre alt und seit 70 Jahren verheiratet. Er werde oft gefragt, wie das gehe, sagt Martin Unglert. Seine Antwort: „So, einfach.“ Kennengelernt haben sich die beiden mit 18 Jahren bei einem Treffen der Jugendgruppe der Naturfreunde. „Unter Hitler war die Gruppe verboten“, sagt Martin Unglert. Als die Amerikaner kamen, wurde der Verein gleich wieder zugelassen und gefördert. „Durch die Amerikaner haben wir vieles leichter gehabt.“ So stellten sie der Jugendgruppe einen Laster zur Verfügung, mit dem Ausflüge in die Berge gemacht wurden.

Ehepaar Unglert feiert Gnadenhochzeit: Hochzeit in der Sankt-Mang-Kirche

Geheiratet haben die beiden schließlich am 14. März 1953 mit 22 Jahren. „Und zwar evangelisch“, wie Wilhelmine Unglert betont. Ihr Mann konvertierte bevor er das Ja-Wort in der Sankt-Mang-Kirche gab. Als gelernter Bankkaufmann war eine seiner ersten Fragen, wie es denn nun mit den Steuern sei? Die müsse er weiterzahlen, hieß es. „Aber evangelisch“, schmunzelt Martin Unglert. Vor fünf Jahren berichtete der Kreisbote über die Eiserne Hochzeit des Paares. Dort wurde bereits das Geheimnis einer guten und langen Ehe gelüftet: Lachen, Gesellschaft und ganz wichtig Reden. Und es sieht ganz so aus als würde das Ehepaar die eigenen Tipps immer noch beherzigen. „Man muss ja wissen, woher die Falten kommen – vom Lachen“, sagt Wilhelmine Unglert.

Ein Foto der Eheleute bei ihrer Hochzeit vor 70 Jahren. © Pöhlmann

Dass die beiden sich immer noch lieben, ist deutlich zu spüren. Und zur Liebe und Ehe gehören auch viele Diskussionen, wie die beiden einstimmig betonen. Manchmal auch bis halb drei in der Früh. Aber nicht nur das Diskutieren hält das Ehepaar auf Trab. Die Naturfreunde tanzten früher leidenschaftlich, spielten Tennis und Martin Unglert „verlor seine Kilogramm in den Bergen“. Auch jetzt gilt: „Wir sind keine Stubenhocker“. Jeden Tag dreht das Ehepaar zusammen eine Runde um den hiesigen Lebensmittelmarkt. Und auch dabei wird wohl viel zusammen gelacht und etwas diskutiert.