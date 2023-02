Kemptener denken an ehemaligem KZ-Schauplatz an die Opfer des Nationalsozialismus 

„Erinnern ist kein Selbstzweck“

Von Tizian Pöhlmann schließen

Kempten – Vor der Allgäuhalle gedachten rund 40 Bürger an die Opfer des NS-Zeit.

„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ Diese Worte stammen vom ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der den 27. Januar zum Nationalen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erklärte. 1945 wurde an diesem Tag das Vernichtungslager Auschwitz durch die sowjetische Armee befreit. Aus diesem Anlass lud auch in diesem Jahr die Initiative Stolpersteine zu einem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ein.

Die Initiative Stolpersteine für Kempten und Umgebung e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Menschen, die während der Naziherrschaft in Kempten und dem Landkreis Oberallgäu verfolgt und ermordet wurden, zu recherchieren und mit einem Stolperstein an ihrem letzten bekannten Wohnort an sie zu erinnern. Dazu gehörten jüdische Mitbürger, Roma und Sinti, Homosexuelle, „Euthanasie“-Opfer, sozial Diffamierte sowie politisch oder religiös verfolgte Menschen.

Kemptner gedenken den Opfern des Nationalsozialismus

Gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Martin Huss und dem Vorsitzenden der Kommission für Erinnerungskultur, Markus Naumann, versammelten sich am Freitag rund 40 Bürgerinnen und Bürger, darunter Stadträte der SPD, FW und ÖDP sowie Oberbürgermeister Thomas Kiechle am August-Fischer-Platz, wo vormals Kemptens alter Bahnhof stand. Von dort ging es vorbei am Stolperstein für das jüdische Opfer Rosa Löw in Richtung Allgäuhalle, wo sich in der Zeit von 1944–45 eine Außenstelle des KZ Dachau befand.

In der zuletzt als Vieh-Auktionsstätte genutzten Halle angekommen, erzählte Naumann etwas zur Geschichte des Außenlagers und seinen Insassen. Es handelte sich überwiegend um französische Kriegsgefangene, später im südlichen Bereich auch um polnische Zwangsarbeiter. Anhand von zeitgenössischen Zeichnungen, die von einem unbekannten französischsprachigen KZ-Häftling angefertigt wurden, bekamen die Zuhörer einen Eindruck von der erbärmlichen, menschenunwürdigen Unterbringung vor Ort. Die Insassen wurden jeden Tag in der Früh zum Zählappell vor die Viehhalle gerufen und mussten hernach bis zum Abend arbeiten.

Die Verpflegung war miserabel. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle gedachten die Teilnehmer zum Abschluss aller Menschen, die durch das das NS-Regime ums Leben kamen oder unsägliche Leiden erlitten. „Wir erinnern uns nicht aus einem Selbstzweck heraus, sondern wir erinnern uns für die Gegenwart, in der wir leben“, so Kiechle.