Erste vollautomatische Fahrradwaschanlage im Allgäu

Von: Lutz Bäucker

Justiert das schmutzige Rad in seiner „Waschmaschine“: Betreiber Markus Litzinger. © Bäucker

Kempten – Die erste vollautomatische Fahrradwaschanlage im Allgäu im Test.

„Kommen Sie mit Ihrem verschmutzten Radl vorbei“, hatte Markus Litzinger den Reporter des Kreisboten aufgefordert, „dann werden Sie sehen, wie es funktioniert.“ Litzinger hat in Kempten die erste vollautomatische Fahrradwaschanlage im Allgäu aufgebaut. Ungefähr so groß wie ein Bar-Tresen, silberglänzend und nach oben offen. Sein Angebot trifft offensichtlich den Trend: „Es gibt hier immer mehr Radfahrer, die ihr wertvolles Pedelec schonend reinigen lassen möchten.“ Also rollt der radelnde Reporter sein Radl mit dem Staub der Landstraßen und Trails zu Litzingers riesiger Waschmaschine und beginnt mit der Vorwäsche: „Bio-Reiniger“ schießt aus der „Fluid-gun“ auf den mit festgebackenen Laubblättern, verkrusteten Erdklümpchen und allerlei Unbekanntem zugekleisterten Radl-Rahmen. „Weichen Sie das Ganze gut ein“, rät der Fachmann, „und lassen Sie es ein paar Minuten einwirken.“ Machen wir.

Danach schieben wir das Gefährt in die Waschmaschine, die beiden Räder stehen fest im Bad aus entmineralisiertem Wasser („Gibt keine Kalkflecken!“), links und rechts rotierende Bürsten wie in der Autowaschstraße, dazu ein kräftiges Gebläse. Auf Knopfdruck startet der Hauptwaschgang, der je nach gewähltem (und bezahltem) Programm zwischen fünf und zwölf Minuten dauert. Der Clou bei Litzingers Anlage: „Wir reinigen die Felgen mit Ultraschall – wie bei Brillen oder Zahnspangen“, erklärt der Betzigauer stolz, „sehr schonend, sehr effektiv.“ Die Wasserdüsen arbeiten mit einem Druck von vier Bar, das schont die teuren E-Bikes weitaus mehr als die bei schmutzigen Autos verwendeten 20 bar: „Ich hab in unserer Car-wash-Einheit immer beobachtet, wie die PKW-Besitzer ihre Räder damit abgespritzt haben – wirklich brutal“, lacht er. Um den Lack, empfindliche Teile oder Carbon-Komponenten beim Waschen zu schonen, suchte und fand Litzinger schließlich das Modell mit der „Feinwäsche“ für Fahrräder. Unser Test lief mit dem Programm „Premium“, Kostenpunkt zehn Euro, mit EC-Karte direkt an der Waschmaschine oder bar beim Personal der Anlage zu bezahlen.

Fahrradwaschanlage im Allgäu: Wie lautet das Testergebnis?

Ergebnis: Wie neu strahlende Felgen und Reifen, auch der Rahmen , die Kette, Schutzblech und Pedale schön sauber. Nur an einer schwer zugänglichen Stelle zwischen zwei Seilzügen am Unterrohr entdecken wir noch ein paar kleine Schmutzreste: „Da kommen unsere Bürsten nicht rein“, räumt Markus Litzinger ein und holt einen Lappen. Unsere Test-Erkenntnis: Stark verschmutzte Fahrräder gründlich mit Bio-Reiniger einsprühen und einwirken lassen. Eine Radwäsche empfiehlt sich beim Radgebrauch in Herbst und Winter regelmäßig und bei Fahrten auf Eis und Schnee ganz besonders: „Wir schwemmen das Streusalz restlos weg“, sagt Litzinger, auch etwaige Öl-Fett-Schmutz-Anlagerungen werden entfernt und können das Zweirad nicht angreifen. Da die Fahrrad-Waschmaschine einen Öl- und Schmutzfilter und einen geschlossenen Wasserkreislauf hat, ist für Umweltfreundlichkeit gesorgt.