Kempten: Ausstellungseröffnung von „Femizid – Remember my Name – Remember my Story“

Von: Uschi Ostermeier-Sitkowski

Frauen gegen Gewalt: (hinten v.li.) Aurelia Ulbrich (Frauenhaus Kempten), Roswitha Ziegerer (ehemalige Leitung Frauenhaus), Tanja Molocher (Beauftragte für Kriminalopfer in Schwaben), Judith Preising (Frauenhaus), Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner, Gleichstellungsbeauftragte Katharina Simon, Theaterdirektorin Silvia Armbruster, (vorne v.li.) Künstlerin Monica Ostermeier, Stadträtin Gertrud Epple. © Ostermeier-Sitkowski

Kempten – Die Ausstellung „Femizid – Remember my Name – Remember my Story“ macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam: Die Dunkelziffer ist hoch.

Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau aufgrund ihres Geschlechts ermordet, jeden Tag ein Mordversuch begangen. Die Täter sind meist Ehemänner oder nahe Verwandte. Täter, sowie Opfer kommen ausallen sozialen Schichten. Dabei sind das nur zwei Prozent der Fälle, die bekannt werden, also nur die Spitze des Eisbergs. Die restlichen 98 Prozent liegen im Dunkelfeld. Darauf will die Ausstellung „Femizid - Remember my Name - Remember my Story“ im Stadttheater Kempten aufmerksam machen.

Zur Eröffnung der deutschlandweiten Ausstellung am Sonntag waren knapp 100 Interessierte aus Kempten und Umgebung gekommen.

Die Ausstellung „Femizid – Remember my Name – Remember my Story“ in Kempten

Die Frauenhäuser in Deutschland gedenken mit dieser Ausstellung ermordeter Frauen und Kinder. Die dargestellten Biografien stehen stellvertretend für Femizide an Frauen und ihren Kindern, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten während oder nach ihrem Frauenhausaufenthalt von ihren Partnern oder anderen männlichen Personen wie Ex-Partnern ermordet wurden.

In Kempten setzt sich der „Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt Kempten“ gegen Partnerschaftsgewalt ein – ein Zusammenschluss aus Justiz, Polizei und Hilfebereich unter Leitung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kempten, Katharina Simon. Die Ausstellung in Kempten ermöglichte eine Kooperation vom Frauenhaus Kempten, der Gleichstellungsstelle der Stadt Kempten und dem Theater in Kempten unter Leitung von Silvia Armbruster.

Bewegende Fälle werden in der Ausstellung geschildert, z. B. die zweijährige Alexandra, die ihren Geburtstag mit ihrem Vater verbringen musste, und dann an dem Tag von ihm ermordet wurde. Trotz ausführlicher Informationen, auch darüber, dass der Mann eine Waffe besaß, hatte der Vater vom Gericht Umgangsrecht erhalten mit Androhung einer Geldstrafe bis zu 25.000 Euro an die im Frauenhaus lebende Mutter, sollte sie das Umgangsrecht nicht einräumen.

In ihrer Begrüßung zeigte sich Armbruster hoch erfreut, Gastgeberin für diese wichtige Ausstellung zu sein. Stellvertretend für Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll, die verhindert war, übernahm die Leiterin der Gleichstellungsststelle Katharina Simon das Grußwort. Darin erklärte sie: „Oft besteht die Meinung, bei uns im Allgäu kann so etwas nicht passieren. Das stimmt aber nicht. Gewalt betrifft alle Schichten, Altersstufen und kulturelle Hintergründe. Es kann jede und jeden treffen. Wichtig ist, dass alle hinschauen“. Die Morde basieren meist auf einem Besitzanspruch der Männer in einer Trennungssituation. „Du gehörst mir. Wenn du gehst, musst du dafür büßen.“ „Femizid hat mit patriarchalen Strukturen zu tun“, betont Simon.

Gewalt gegen Frauen in Kempten

Ein wichtiges Anliegen war es für Dr. Claudia Strößner, Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Schaben Süd-West, bei dieser Ausstellung ein Grußwort zu sprechen. Sie legte den Fokus auf Prävention und die Aufgabe, das große Dunkelfeld der Taten von 98 Prozent zu erhellen. Wie kann man so eine Tat verhindern? Strößner will in der Bevölkerung Mut machen, bekannt gewordene Fälle zu melden und damit die Bedrohungslage zu vermindern. Im letzten Jahr wurden in Kempten und Umgebung 300 Kontaktverbote ausgesprochen und 300 Gefährder aus den Haushalten genommen. Aufklärung der Opfer sei ein wichtiger erster Schritt. Häusliche Gewalt sei kein Privatproblem, betont Strößner.



Der Hauptvortrag von Dr. Monika Schröttle, Professorin an der RWU Ravensburg-Weingarten und Leiterin des Forschungsbereichs „Menschenrechte und Gewalt“ des Instituts für empirische Soziologie an der Universität Erlangen-Nürnberg wurde auf einer Großleinwand übertragen, was der Aussagekraft keinen Abbruch tat. In der anschließenden Fragerunde wurde Dr. Schröttle live zugeschaltet.

„Was ist mit dem Inneren der Frau passiert?“

In ihrem Vortrag berichtete Schröttle über den Forschungsstand zu Femiziden und informierte über Handlungsmöglichkeiten und Präventionsstrategien. Die Tötungen, erklärte sie, stünden im Kontext patriarchaler Macht- Kontroll- und Hierarchieverhältnissen. In einer wissenschaftlichen Analyse auf Basis von Gerichtsakten seien die Taten meist geplante Tötungsdelikte im häuslichen Umfeld. Dabei sei der Täter in einer Konfliktsituation, wenn die Frau sich der Kontrolle des Partners entzieht oder sich trennt. Meist seien die Täter, die sich in allen gesellschaftlichen Schichten finden, narzisstisch oder depressiv veranlagt.

Zum ersten Mal in der italienischen Stadt Perugia wurde 2016 die Rote Bank als Symbol für Gewalt gegen Frauen öffentlich aufgestellt. Ihre aufrüttelnde Botschaft sollte Vorübergehende zum Nachdenken anregen. Auch in Ravensburg, Wangen und Isny gibt es bereits eine rote Bank. Davon aufgerüttelt und inspiriert, da auch ihre Großmutter Gewalt im Krieg erfahren hatte, wollte Stadträtin Gerti Epple auch in Kempten eine solche Bank aufstellen. In Kooperation mit dem Kempodium baute sie in Eigenarbeit eine Bank, die von der Duracher Künstlerin Monica Ostermeier bemalt und künstlerisch gestaltet wurde. „Die Farbe Rot symbolisieret die Farbe von Blut und Leben“, erinnert Epple. Die Bank selbst sei ein mahnendes Zeichen für die Plätze, die frei bleiben, wenn Frauen häuslicher und sexualisierter Gewalt zum Opfer fallen.



Bewusst habe sie keine Figur, wie z. B. eine Schaufensterpuppe für die Darstellung gewählt, meint Monica Ostermeier. Nur die Kleidung solle übrig bleiben, die äußere Hülle sozusagen. Sie solle zum Nachdenken anregen, darauf aufmerksam machen, was passiert sei und die Frage aufwerfen, was mit dem Inneren der Frau passiert sei.

Die rote Bank steht zunächst im Stadttheater und soll anschließend mit unterschiedlicher Kleidung und Situationen an verschiedenen Plätzen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Die Bank kann auch ausgeliehen werden, wenn jemand eine Idee für einen interessanten Platz hat.

Der Abend klang aus mit einem Buffet der Speisgirls und musikalischer Umrahmung der Frauenband „sghertso“, fünf Allgäuer Powerfrauen: Kathrin Besler am Hackbrett, Mary Kiechle an der Gitarre, Birgit Mayer am Akkordeon, Eva Konzelmann an der Querflöte und Ulrike Günther am Kontrabass.



Die Ausstellung im Foyer des Stadttheaters ist noch bis zum 8. November zu sehen.