Footballwochenende bei den Comets

Teilen

Das kommende Wochenende steht für alle Comets-Abteilungen im Zeichen des Footballs. © Allgäu Comets

Kempten - Das kommende Wochenende steht für alle Comets-Abteilungen im Zeichen des Footballs. Am Samstag hat das neu gegründete U13-Flagteam beim Turnier in Königsbrunn seine Premiere auf dem Feld.

Nach den ersten Gehversuchen in der Hallensaison im vergangenen Winter treten die Mädels und Jungs nun im 5vs5-Flagfootball gegen die Königsbrunn Ants und die Starnberg Argonauts an. Die U16, deren Saison im 9vs9-Flagfootball gerade begonnen hat, fährt am Samstag zum Auswärtsturnier nach Fürstenfeldbruck und muss sich dort den gastgebenden Fursty Razorbacks und den Kirchdorf Wildcats stellen.

Die U19 steht jetzt schon vor einem „kleinen Finale“: Der direkte Konkurrent um die Führung in der 11vs11-Tackle-Bayernliga und damit um den Meistertitel - die U19 der Nürnberg Rams - kommt am Samstag zum Spiel nach Kempten ins Illerstadion (Ausweichspielort: Bachtelweihersportplatz). Da es dieses Jahr keine Playoffs geben wird und die endgültige Tabellenplatzierung über die Meisterschaft entscheidet (wie z. B. im Fußball üblich), ist dieses Duell sicher schon vorentscheidend für den Verlauf der restlichen Saison. Während die Allgäuer bisher ungeschlagen an der Tabellenspitze stehen, haben die Franken nur im eigenen Stadion gegen die Comets verloren. Man wird erwarten dürfen, dass die Gäste alles in die Waagschale werfen werden, um wieder mit den Jungs unter Headcoach und Jugendleiter Matthias Schütz gleichzuziehen. Kickoff am Samstag ist um 11 Uhr geplant.

Footballwochenende bei den Comets: Am Sonntag geht es weiter

Am Sonntag steht das Illerstadion dann mit einem „Doubleheader“ erneut im Zeichen des eiförmigen Balls: Am Vormittag treten um 11 Uhr die Allgäu Comets Ladies gegen die Damen der Rodgau Pioneers an. Diese sind als Neugründung noch ein unbeschriebenes Blatt und damit ein schwer einzuschätzender Gegner. Nachdem das letzte Auswärtsspiel der Ladies in Regensburg durch eigene Leichtfertigkeit bei den „Special Teams“ leider verloren ging, sind die Allgäuerinnen beim ersten Heimspiel sicher bis in die Haarspitzen motiviert, dem heimischen Publikum eine tolle und erfolgreiche Footballshow zu zeigen.

Den Abschluss des Sonntags bildet dann der Klassiker im Kampf um die „bayerische Krone“ in der GFL-Bundesliga der Herren. Den bisher ungeschlagenen Comets stehen im Illerstadion die Munich Cowboys gegenüber, die sich vergangenes Wochenende zuhause den Saarland Hurricanes geschlagen geben mussten - während diese beim Eröffnungsspiel der Kemptener durch den Last-Minute-Touchdown des Ex-Jugendspielers Ahsan Moore (19) gegen die Comets eine knappe Niederlage erlitten. Da die schon fast traditionelle Rivalität der beiden Teams um das bessere Abschneiden eines bayerischen Teams in der ersten Football-Bundesliga (die Comets erreichten letzte Saison das Halbfinale) aber immer für eine aufgeheizte Atmosphäre sorgt und die Gäste sicher alles aufbieten werden um sich keine Blöße zu geben, dürfen die Fans wieder ein spannendes Spiel erwarten. Kickoff im Illerstadion ist um 15 Uhr, der Eintritt ist für alle bis 16 Jahre frei.