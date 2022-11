Kempten: Frauenhaus und Wohnungsnotfallhilfe

Von: Martina Ahr

Das Thema Wohnen stellt Kempten vor Probleme (Symboldbild) © Panthermedia/sunnyfrog

Kempten – Die Wohnungsnot steigt. Das drückt sich auch in der Situation des Frauenhaus in Kempten aus.

Das Thema Wohnen stellt Kempten vor Probleme, wie im Sozialausschuss deutlich geworden ist. Auch in der Arbeit im Frauenhaus und in der Wohnungsnothilfe der Diakonie zeigt sich, wie schwierig der Markt geworden ist. Wer seine Wohnung verliert, dem droht eine Abwärtsspirale. Die Diakonie will mit ihrer Wohnungsnotfallhilfe einen ersten Anlaufpunkt bieten. Hier gibt es Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden, und bei der Wohnungssuche beziehungsweise der Vermittlung in weitere Hilfsangebote. Es gehe vor allem darum, Hürden abzubauen, erklärt Sarah Piersig von der Diakonie Kempten. Die Hauptarbeit entfalle auf Antragsstellungen. 3.400 Beratungen hätten seit Projektstart im Jahr 2019 stattgefunden. Die Fallzahlen steigen allerdings stetig an.

Probleme, wieder eine eigene Wohnung zu finden, entstünden durch die langen Wartezeiten bei kommunalen Wohnungsunternehmen, durch das Stigma bei Wohnungssuche und den langen Wartezeiten beim betreuten Wohnen, „da gibt es keine Fluktuation“, so Piersig. „Wir brauchen zusätzlichen Platz im Frauenhaus“, sagt Thomas Baier-Regnery, Referat Jugend, Schule und Soziales. Das sei u.a. dadurch begründet, dass inzwischen die Verweildauer der Frauen zunehme, weil sie nur schwer eine Wohnung fänden, erläutert Amelia Ulbrich vom Frauenhaus Kempten. In diesem Jahr hätten 26 Frauen akut Hilfe benötigt, die aus Platzgründen nicht aufgenommen werden konnten. Deshalb bestätigt der Ausschuss die Notwendigkeit, einen weiteren Platz im Frauenhaus zu schaffen. Künftig sollen statt sieben Frauen acht aufgenommen werden können.