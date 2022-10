Kempten: Freie Wähler – Alexander Hold wird von Andreas Kibler abgelöst

Von: Christine Tröger

Teilen

Mit einstimmigem Votum rückt Andreas Kibler auf den Platz des 1. Vorsitzenden der Freie Wähler-Stadtratsfraktion und löst Alexander Hold ab, der künftig 3. Vorsitzender ist. © Tröger

Kempten – Freie Wähler: statt Alexander Hold wird nun Andreas Kibler 1. Vorsitzender der Stadtratsfraktion.

Dass er den Vorsitz der Stadtratsfraktion abgeben würde, sei ja bereits kurz nach der Kommunalwahl 2020 kommuniziert worden, erklärte Alexander Hold beim Gespräch mit dem Kreisboten in den Räumen der Freien Wähler. Wegen der damals herrschenden „Wirren“ – wie berichtet waren die wiedergewählten Stadträte Andreas Kibler und Alexander Buck kurz nach der Wahl von der CSU zu den Freien Wählern gewechselt und dadurch Unfrieden zwischen den beiden Fraktionen ausgelöst worden – sei er aber von seiner Fraktion gebeten worden „noch ein bisschen zu warten“, bis sich die Wogen wieder geglättet hätten. Nun sei Kibler einstimmig zum 1. Vorsitzenden der FW-Stadtratsfraktion gewählt, freut sich Hold über das eindeutige Ergebnis, das der frisch Gekürte als „Mini-Rochade“ bezeichnet. Denn Hold wechselt auf Platz drei, 2. Vorsitzender bleibt Hans-Peter Hartmann.

Freie Wähler: Alexander Hold über seinen Nachfolger

In der elfköpfigen FW-Stadtratsfraktion sieht Hold „lauter Leistungsträger“, die zudem nah an den Menschen seien, auch weil viele mit Geschäften in der Innenstadt vertreten seien. Eine so große Fraktion sei schon mit „viel Aufwand“ verbunden, sieht Hold seinen Nachfolger als bestens geeignet für die Aufgabe. „Andreas Kibler ist super erfahren und hat sich in der Fraktion als ganz wichtige Stütze erwiesen.“ Schon zu Beginn habe Kibler ja die Position des finanzpolitischen Sprechers und damit eine umfassende Schaltstelle übernommen. Kibler sei „extrem breit aufgestellt“, da er von Familie über Kultur bis zu Finanzen „in nahezu allen Schlüsselthemen“ in Ausschüssen gearbeitet habe.

Was möchte Andreas Kibler?

in Ausschüssen gearbeitet habe. Über die Anfrage habe er sich „schon gefreut“, sagt Kibler und bezeichnet die Zusammenarbeit in der Fraktion während der zurückliegenden zwei Jahre als „gut und harmonisch“. Voraussetzung sei für ihn nämlich eine starke Teamarbeit gewesen, wovon er jetzt überzeugt sei. „Alle sind hochmotiviert eine gute Stadtpolitik zu machen“ und u.a. mit Hans-Peter Hartmann oder Joachim Saukel habe er starke Leute an seiner Seite. Wichtig war ihm aber auch zu betonen, dass er die Arbeit mit allen Fraktionen schätze und sich auch das Verhältnis mit der CSU „normalisiert“ habe. „Die Kommunalpolitik ist für mich die Basis der Demokratie und die Königsdisziplin“, sieht Kibler eine Kernaufgabe darin, „die Spanne der Generationen“ zusammenzubringen. Das sei zwar sehr komplex und damit mühsam, aber auch eine „ganz tolle Tätigkeit“.

Diese Komplexität sei dem Bürger „ganz schwer näher zu bringen“, pflichtet Hold bei. Schnell heiße es „da habt ihr euch wieder nichts dabei gedacht“. Es sei eben nicht immer erkennbar, wie viele Blickwinkel in eine Entscheidung einfließen. Und eben „das Erklären ist eine unserer Hauptaufgaben“, zum Beispiel warum dieses letzte Stück Wiese in der Stadt auch noch zugebaut werden muss, sind sich Kibler und Hold einig, hier stärker in die Kommunikation mit den Bürgern gehen zu wollen. Gute Erfahrungen habe man bereits mit Bürgerversammlungen u.a. gesammelt. Optimaler schwebt ihnen die „Richtung Bürgerdialog im kleinen Kreis“ vor.