Kempten: Richter stellt Aktivisten der Letzten Generation Gefängnis in Aussicht

Von: Tizian Pöhlmann

Die letzte Generation macht vor dem Landgericht Kempten auf sich aufmerksam. © Pöhlmann

Kempten – Im Mai letzten Jahres blockierten sechs Aktivisten der Letzten Generation das erste Mal in Kempten die Straße. Sie wurden zu Geldstrafen verurteilt und legten Berufung ein. Nun droht auch eine Freiheitsstrafe.

Sechs Unterstützer der Letzten Generation versperrten am 30. Mai 2022, die zwei Spuren der Stephanstraße Richtung Innenstadt. Zwei von ihnen klebten sich fest. Der Stau zog sich bis zur Autobahnabfahrt. Die Polizei rückte an, löste die Versammlung auf. Am 11. Januar wurden die Aktivisten wegen Nötigung zu Geldstrafen verurteilt.

Ein Zeuge sprach von einer „friedlichen Veranstaltung“, ärgerte sich aber mehr als ein Jahr später im Berufungsverfahren, dessen erster Termin am 27. Juni stattfand, immer noch sichtlich darüber, gezwungen gewesen zu sein, etwas mehr als zwei Stunden in seinem Auto zu warten.

Müssen die Unterstützer der Letzten Generation ins Gefängnis?

Warum legen die Aktivisten nun Berufung ein? Diese Frage beschäftigte den Richter Christoph Schwiebacher. Laut ihm war das vorhergegangene Urteil von 50 Tagessätzen ein „Friedensangebot“; in Anbetracht „der ganzen Massen an Aktionen“, die die Angeklagten schon bundesweit durchgeführt hätten. „Es rollt eine Lawine auf Sie zu“, sagte Schwiebacher. „Das Risiko, dass Sie ziemlich lange einsitzen, ist ziemlich hoch“, so der Richter. „Sie müssen mir jetzt sagen, dass Sie durchziehen.“

Ein Angeklagter war sich nicht sicher, ob er die richterlichen Worte als eine „Art Fürsorge“ oder „Bedrohung“ interpretieren soll. Doch alle Angeklagten scheinen an diesem Tag bereit zu sein, eine Freiheitsstrafe in Kauf zu nehmen und lenkten nicht ein.

Im Nachgang äußerte sich ein Angeklagter dazu wie folgt: „Für die Beschuldigten im Verfahren ist klar, dass die Verhandlung vor Gericht das Risiko birgt, zu einer Strafe verurteilt zu werden. Das gesamtgesellschaftliche Risiko jedoch, aufgrund der Klimakrise unsere Zivilisation zu zerstören, ist fraglos weitaus höher, weswegen es für uns nicht infrage kommt, unseren Einspruch gegen das Urteil zurückzuziehen. Die Bundesregierung schützt unsere Lebensgrundlagen nicht ausreichend, wie das Bundesverfassungsgericht im April 2021 bestätigt hat. Wir fordern hier in Kempten das Gericht dazu auf, in dieser Hinsicht Verantwortung zu übernehmen.“

Das motiviert die Angeklagten:

Der Richter fragte, was die Aktionen für das Klima weltweit bringen würden? „Es war nie mein Wunsch, etwas zu tun, was Unrecht ist und verwerflich ist“, sagte ein Angeklagter. Zuvor sei er nie mit der Polizei in Kontakt gekommen. Er habe nicht die Fähigkeit, den Klimawandel zu ignorieren und aus der Politik kämen nur leere Versprechen wie etwa zur Renaturierung der Moore. Durch die Straßenblockaden im Namen der Klimarettung „sei wirklich etwas passiert“. Es würde mehr diskutiert, viele Menschen würden etwas Kleines machen und viele Initiativen seien gegründet worden.

Eine Angeklagte meinte, sie unterbreche den Alltag nicht gerne. „Aber das Nicht-Handeln der Regierung ist die eigentliche Gefahr.“ Ein weiterer Angeklagter hat sein Lehramtstudium abschlossen, ist aber kein Lehrer. „Ich setze meine Zukunft als Lehrer aufs Spiel, und das ist das Mindeste.“ Dann fragte er in den Raum, was die Anwesenden wirklich lieben? „Kinder, Literatur, Kunst? All das wird es nicht mehr geben.“ Er bezeichnete sich als „Schutzflehender“ und bat das Gericht, um den Schutz, den die Bundesregierung nicht gebe. Ob das Landgericht Kempten das so sieht, soll sich am Dienstag, 4. Juli, entscheiden.