Kempten: Die Gebühren für Bewohnerparken und Außenbestuhlung sollen steigen

Von: Helmut Hitscherich

Symbolbild © Bildagentur PantherMedia/Wolfgang Filser

Kempten – Die Gebühren Nutzung öffentlicher Flächen, wie etwa für Bewohnerparken und Außenbestuhlung, werden angepasst. Es wird teurer.

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen, die über den Gemeingebrauch hinausgehen, erhebt die Stadt Kempten Sondernutzungsgebühren. Gebühren werden etwa für Parksonderausweise (Handwerker, Soziale Dienste, Ärzte), Außenbestuhlung, Warenauslagen, Infostände, Container, Menütafeln etc. verlangt. Alle drei Jahre passt die Stadt diese Sondernutzungsgebühren an die Inflation an. Die letzte Anpassung war jedoch coronabedingt verschoben worden. Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr hat nun den ersten Schritt für die Angleichung getan.

Die Gebühren für die Außenbestuhlung richten sich nach dem Bereich in Kempten

Die Abgaben sind unterschiedlich gestaffelt: Im Zentrum – Fußgängerzone, Residenzplatz und Rathausplatz – ist die Benutzungsgebühr in der Regel höher als in den Bereichen außerhalb. Für Warenauslagen in der Fußgängerzone sollen pro Woche pro Quadratmeter statt 2,40 Euro künftig 2,60 Euro fällig werden. Die Außenbestuhlung in der Fußgängerzone soll von vier Euro pro Quadratmeter monatlich auf 4,20 Euro angehoben werden. Auf dem Rathaus-/St.-Mang-Platz sind es dann 4,30 Euro statt 4.10 Euro pro Quadratmeter monatlich. Ein dort liegendes Café mit 13 Quadratmetern Außenfläche muss dann etwa für sechs Monate Benutzungszeitraum statt 250 Euro künftig 265 Euro bezahlen. Transparente für Veranstaltungen sollen statt 35 Euro pro angefangener Woche künftig 40 Euro, Menütafeln statt 80 Euro dann 85 Euro kosten. Handwerker zahlen bei der Erstgenehmigung statt 102 Euro künftig 125 Euro, bei einer Folgegenehmigung statt 45 Euro dann 50 Euro.

Von Straßensperrung bis Bewohnerparken

Zusätzlich werden auch die Gebühren für die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen angepasst. Dies betrifft etwa Straßensperrungen, Hausanschlüsse. Das im April 2021 beschlossene kostenlose Parken von E-Fahrzeugen, befristet bis zum 30. April 2023, wird nicht verlängert. Hintergrund des Beschlusses war die Förderung der E-Mobilität. In der Satzung sind auch die Gebühren für Bewohnerparkausweise in den Parkzonen geregelt. Die Stadt hat insgesamt 22 Parkzonen eingerichtet. Dort ist je nach Parkzone die vollständige oder zeitlich beschränkte Reservierung des Parkraums für die Berechtigten gekennzeichnet. In diesen 22 Parkzonen werden derzeit 3.177 Bewohnerparkausweise vergeben. Bis zum Jahr 2022 war die Gebührenhöhe durch Bundesgesetz nach Gebührennummer 265 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GOSt) mit höchstens 30,70 Euro pro Jahr festgelegt. Der Bund hat im Jahr 2022 eine Gesetzesänderung durchgeführt und die Zuständigkeit auf die Länder übertragen.

Die Höhe der Gebühr wurde somit freigegeben. Bayern hat bisher noch keinen Gebrauch von seiner Zuständigkeit gemacht, plant dies aber. Aus Sicht der Verwaltung ist die Gebühr für den Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Verkehrsfläche als Parkplatz deutlich zu erhöhen. Sobald der Rechtsrahmen des Freistaates Bayern vorliegt, sollen die Gebühren von 30 Euro pro Ausweis und Jahr auf 180 Euro angehoben werden. „Dies ist zumutbar und vertretbar“, sagte Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann. Stadtrat Thomas Hartmann (Grüne) regte an, sich künftig auch Gedanken über die Nutzungszeiten für die Außenbestuhlung zu machen. Oberbürgermeister Thomas Kiechle wies daraufhin, dass während Corona Außenbestuhlungsflächen erweitert wurden. „Wir wollen das auch nicht zurückdrehen.“ Wolfgang Hennig (SPD): „Wo andre Städte an Brücken Blumenkästen haben, haben wir Plakate, bitte keine Plakate.“ Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr empfahl einstimmig dem Haupt- und Finanzausschuss, die Sondernutzungsgebühren entsprechend der vorgestellten Aufstellung zu erhöhen.