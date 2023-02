Kempten: Gedenken an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Der Integrationsbeirat der Stadt Kempten ruft mit allen türkischen Vereinen und der syrischen Community zum Gedenken an die Erdbebenopfer auf. © Panthermedia/Smileus

Kempten – Der Integrationsbeirat und die Beauftragte für Integration der Stadt Kempten, Ilknur Altan rufen zur Hilfe und Solidarität mit Menschen im Erdbebengebiet auf.

Am 6. Februar 2023 erwachten die Menschen im Südosten der Türkei und in Syrien mit einem der stärksten, jemals gemessenen Erdbeben mit der Stärke 7,7 auf. Neun Stunden später bebte die Erde nochmals mit der gleichen Stärke. Die Auswirkungen dieser Erdbeben haben für beide Länder ein verheerendes Ausmaß. Nach bisherigen Angaben sind 40.000 Menschen ums Leben gekommen. Tausende sind noch vermisst. Millionen von Menschen haben ihr Zuhause und ihr Hab und Gut verloren. In einigen Städten stehen keine Gebäude mehr. Kälte und Schnee sowie die Zerstörung von Wasser- und Stromleitungen erschweren die Situation. Am Montagabend erschütterte eine neues Beben den südöstlichen Teil der Türkei. Angesichts der dramatischen Lage in den betroffenen Gebieten bangen sehr viele Menschen türkischer und syrischer Herkunft um ihre Angehörigen.

Große Bestürzung

„Wir fühlen mit den Betroffenen und ihren Angehörigen, auch hier bei uns. Wir stehen den Trauernden und besorgten Angehörigen bei. Wir begrüßen die humanitäre Hilfe aus allen Ländern und hoffen auf weitere Hilfen. Wir begrüßen auch die Hilfsbereitschaft in Kempten. Große Sorge bereitet uns die Umstände in Syrien. Wir hören immer wieder, dass kaum Hilfen in Syrien ankommen. Die kriegsbedingte Situation in Syrien erschwert es, die Hilfen in diese Gebiet zu transportieren. Das wiederum gibt den Menschen, die hier bei uns leben, den Eindruck das an sie nicht gedacht wird. Es muss alles unternommen werden, um Hilfen auch für Syrien zu organisieren, trotz aller Schwierigkeit, so Ilknur Altan.

Gemeinsames Gedenken

Zum Gedenken an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ruft der Integrationsbeirat der Stadt Kempten mit allen türkischen Vereinen und die syrische Community, am Donnerstag, 23. Februar, um 17 Uhr zu einem gemeinsamen Gedenken auf dem Hildegardplatz auf.