Kempten: Gedenken zum Tod von Dr. Holger Bock

Von: Christine Tröger

Dr. Holger Bock © privat

Kempten – „Wer Dr. Holger Bock kannte, weiß, dass er sich nie gescheut hat, offen seine Meinung zu sagen und sich für die von ihm als richtig angesehene Maßnahme einzusetzen“, so die Worte von Oberbürgermeister Thomas Kiechle zum Tod des über Jahrzehnte engagierten Vollblut-Liberalen und Kommunalpolitikers Dr. Holger Bock. Nur wenige Wochen vor seinem 84. Geburtstag ist er Ende Juli nach längerer Krankheit verstorben.

1978 wurde der Vater zweier Söhne erstmals in den Kemptener Stadtrat gewählt, dem er 18 Jahre lang angehörte. Sein großes Engagement für die Liberalen teilte er zeitlebens mit seiner Frau Gisela, die (u.a.) von 1996 bis 1999 ebenfalls für die FDP im Kemptener Stadtrat saß. Zwölf Jahre seiner Stadtratszeit wirkte Dr. Holger Bock als Vorsitzender der Ausschussgemeinschaften, ab 1978 bis zur Privatisierung auch als Beauftragter des Schlachthofes.

Er engagierte sich in zahlreichen Ausschüssen, Gremien, Verbänden und Vereinen. Wo es ihm als wirtschaftliche Lösung sinnvoll erschien, habe er das Thema Privatisierung forciert, z.B. der Kiesund Ziegelwerke, was allerdings erst fast zehn Jahre später realisiert wurde. Beim Ausbau des Knotens Adenauerring/Lindauer Straße habe er sich „vehement gegen eine Untertunnelung der Lindauer Straße aus Kostengründen“ ausgesprochen. „Die Frage der Wirtschaftlichkeit und die Frage der Folgekosten beschäftigten ihn stets“, so Kiechle.

„Wo immer er sich auch einbrachte, konnte er nicht zuletzt auf seine Erfahrungen als Unternehmer zurückgreifen“, würdigte Kiechle den promovierten Chemiker in seiner Gedenkrede zu Beginn der Stadtratssitzung vergangene Woche. Zu seinem 75. Geburtstagerhielt er den Ehrenkrug der Stadt Kempten, 2022 die Theodor-Heuss-Medaille in Gold. Auch über das kommunalpolitische Amt hinaus setze sich Bock in verschiedenen Bereichen ein, u.a. im Förderverein der Sing- und Musikschule, für den SV Heiligkreuz und „ein großes Herz zeigte er nicht zuletzt im sozialen Bereich durch sein Wirken für Straffälligenhilfe Allgäu“, so Kiechle.