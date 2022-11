Kempten: Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Jägerdenkmal

Von: Helmut Hitscherich

Weit über 200 Menschen nahmen nahmen heuer an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Jägerdenkmal teil. © Hitscherich

Kempten – Doppelt so viel Menschen als im Vorjahr versammelten sich zum Volkstrauertag am Jägerdenkmal.

Wie jedes Jahr fand die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Jägerdenkmal in einem würdigen Rahmen in Anwesenheit von weit über 200 Bürgerinnen und Bürgern statt. Über diese Tatsache zeigte sich Oberbürgermeister Thomas Kiechle besonders beeindruckt und er bedankte sich explizit für deren Kommen. In der Woche zuvor sei er bei einem Treffen mit Oberbürgermeistern und Bürgermeistern gewesen, die sich darüber beklagt hätten, dass bei Ihnen zum Volkstrauertag nur wenige Menschen kommen. „Da sind wir in Kempten doch weitaus besser gestellt“. In seiner Rede ging er nicht nur auf die Millionen Opfer der Kriege des 20. Jahrhunderts ein, sondern auch auf den völkerrechtswidrigen und durch nichts zu rechtfertigenden Angriff auf die Ukraine. „Damit hat der russische Präsident 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die europäische Friedensordnung erschüttert, ja zerstört“, so Kiechle.

Ihm hätten die letzten Monate auf dramatische Weise deutlich gemacht, dass es auf unserer Welt doch keinen sicheren Platz gibt vor Kugeln und Bomben. „Unrecht bleibt Unrecht, Gewalt bleibt Gewalt, ganz gleich wie man sie weltanschaulich zu begründen sucht. Der Zweck heiligt die Mittel eben nicht.“ Im Rahmen der Gedenkfeier wurde an die Opfer von Gewalt und Kriegen, die gefallenen Soldaten, an Vertriebene und Flüchtlinge aber auch an Menschen, die verfolgt oder getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten oder einer anderen Rasse zugerechnet wurden, gedacht. „Am Volkstrauertag wird auch derer gedacht, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder ihrem Glauben festhielten. Wir gedenken auch der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land, nicht zuletzt auch an die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren haben.“