Kempten: Geplantes Altersheim braucht besseren Lärmschutz

Von: Helmut Hitscherich

Für den geplanten Bau einer Seniorenwohnanlage in der Kotterner Straße ist besserer Lärmschutz notwendig. (Symbolbild) © Panthermedia/Avrora-Andrey

Kempten – Ein Gebäude in der Kotterner Straße soll dem Bau einer Seniorenwohnanlage Platz machen. Dafür ist Lärmschutz nötig.

Geplant ist ein Gebäude mit Flachdach mit fünf Geschossen im nördlichen Bereich und vier Geschossen im südlichen Bereich. Auf dem Dach des viergeschossigen Baus soll ein Dachgarten entstehen. In der vergangenen Bauausschusssitzung stand ein Vorbescheid für diesen Neubau auf der Tagesordnung. Maximilian Schmid vom Bauordnungsamt wies in der Sitzung auf die Lärmbelastung der Wohnungen durch den Verkehr hin.

Damit bestünden dort gemäß Paragraf 15 der Baunutzungsverordnung keine gesunden Wohnverhältnisse. Altersheime genießen einen besonders hohen Schutz vor Lärm. „Die Überschreitung bis zu zehn Dezibel an allen Gebäudeseiten ist zu hoch. Das Lärmthema erscheint dennoch lösbar“, so Schmid. Auf seinen Vorschlag hin haben die Mitglieder des Bauausschusses aus städtebaulichen Gründen einstimmig dem Einfügen in die nähere Umgebung zugestimmt, den Vorbescheid aber planungsrechtlich abgelehnt. Laut Baureferent Tim Koemstedt kann der Investor somit mit der Planung beginnen und muss sich aber Gedanken machen, wie die Lärmbelastung gesenkt werden kann. „Wir werden das im Rahmen des eingereichten Bauantrages prüfen.“