Kempten: Haggenmüllerstraße nach einjähriger Umbauphase wieder freigegeben

„Schöner als zuvor“

Von Jörg Spielberg schließen

Kempten – „Unsere Straße ist lebenswerter geworden, auch wenn wir manches in der Umbauphase an Einschränkungen und Belästigungen ertragen mussten. Aber, so wie es geworden ist, ist es schön“, erzählt eine Anwohnerin der Haggenmüllerstraße, die sich vergangene Woche mit anderen Anwohnern zu einem Straßenfest zusammengefunden hat. Anlass war die Freigabe der Haggenmüllerstraße nach einjähriger Umbauphase.

Alles sei gut, ein bisschen Skepsis herrscht bei den Anwohnern nur zu den neu entstandenen Sitzmöglichkeiten. „Wir hoffen nicht, dass sich dort laute Zeitgenossen niederlassen, wir Anwohner werden dort wohl nicht so häufig hocken“, so die Dame. Die Entscheidung, die Haggenmüllerstraße umzubauen, fiel im Jahr 2018, als dort Baumfällungen infolge Anfahrtsschäden und Pilzbefall vorgenommen wurden.

Unter Beibehaltung der Einbahnstraßenregelung sollte dort ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen. Der Plan des dafür zuständigen Tiefbauamtes war, die Aufenthaltsqualität in der rund 500 Meter langen Straße zu verbessern. Dabei wurde die vorhandene durchgängige Linie der Straße in der Mitte gebrochen und die Fahrbahn verschwenkt, zudem alternieren nun Asphalt- mit Pflasterbefestigung; die Fahrbahn wurde verengt, 20 Parkplätze im rechten Winkel zur Fahrbahn angelegt und begrünte Sitzbereiche geschaffen. 20 kleinkronige Bäume und eine neue Straßenbeleuchtung komplementieren nun das Bild eines verkehrsberuhigten Bereichs.

Haggenmüllerstraße in Kempten: Das Warten hat ein Ende

Die Baukosten für die einjährigen Bauarbeiten betragen rund 800.000 Euro. Im Zuge der Straßenumbaus wurde zugleich die Wasser-, Gas-, und Stromversorgung auf den neuesten Stand gebracht. Zur offiziellen Eröffnung vergangene Woche erschienen neben einigen Stadträten und den Verantwortlichen des Tiefbauamtes sowie des KKU (Kemptener Kommunalunternehmen) auch Anwohner, die sich über die Erneuerung ihrer Straße sichtlich freuten.

Kemptens 2. Bürgermeister Klaus Knoll bedankte sich insbesondere bei Hubert Pfleger vom KKU und Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann. Die Anwohner lobten die professionelle und akkurate Arbeit der ausführenden Firma, deren Mitarbeiter sich durch besondere Freundlichkeit ausgezeichnet hätten.