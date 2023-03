Kempten Host Town bei Special Olympics World Games: Vorläufiges Programm vorgestellt

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Kempten/Berlin – Der Besuch der isländischen Delegation anlässlich der Special Olympics World Games findet zwar erst im Juni statt, die Vorbereitungen laufen aber bereits.

Kempten nimmt seine Rolle als Host Town merklich ernst. Während die Stadtkapelle die isländische Nationalhymne probt, wurde ein vorläufiges Programm erstellt, um der Delegation einen schönen, aber auch gleichzeitig nicht zu fordernden Aufenthalt in Kempten zu bieten. Denn direkt nach ihrem Besuch im Allgäu geht es für die rund 50-köpfige Gruppe, bestehend aus Athleten, Athletinnen und deren Coaches, nach Berlin zu den Special Olympics World Games.

Während dieser Tage soll das Thema Inklusion, vor allem im Sport, in den Mittelpunkt gerückt werden, bekräftigte Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Aber auch nach dem 15. Juni soll die Thematik nachhaltig behandelt werden. Wie Marlen Mazur vom TSV Kottern-St. Mang 1874 e.V., die die Koordination des Programms für die Gäste übernommen hat, erklärte, soll dazu in einem ersten Schritt ein inklusives Sportangebot beim TSV Kottern-St. Mang entwickelt werden. Gerade sei man dabei ein Netz aufzubauen, sodass man sich im zweiten Schritt zum Beispiel mit anderen Vereinen zusammen tun könnte. Unterstützung gibt es dabei von einer Studentin der Hochschule Kempten, die das Vorhaben begleitet.

Vorläufiges Programm

Am Montag, 12. Juni, wird die Delegation am Flughafen in München in Empfang genommen. Danach bekommen die Gäste Zeit um sich auszuruhen. Später folgt ein Kennenlernabend (geschlossene Veranstaltung). Dessen Ziel sei es, dass die Isländer sich dort mit den Personen bekannt machen können, die das Event begleiten, sagte Mazur. Geplant ist neben einem Eintrag ins goldene Buch der Stadt auch der Besuch eines Überraschungsgastes, den man aus dem olympischen Bereich kennt, wollte Mazur noch nicht zu viel verraten. Am Dienstag, 13. Juni, (Tag des olympischen Feuers) gibt es für die Gäste unter anderem die Möglichkeit, aus vier Sightseeing-Angeboten in Kempten auszuwählen – zum Beispiel eine an die Bedürfnisse der Athleten angepasste Stadtführung in leichter Sprache oder ein Besuch des Kempten Museum. Am Abend folgt dann das Sportfest im Illerstadion mit buntem Rahmenprogramm und Verpflegung, bei dem Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Verbände ausdrücklich willkommen sind. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin und zweifache Olympia-Teilnehmerin Kati Winkler (verheiratete Schneider). Zudem wird es einen Fackelzug der Delegation sowie verschiedene Darbietungen von ortsansässigen Gruppen geben. Den Abschluss gestalten die Alphornbläser. Am Mittwoch, 14. Juni, folgt unter anderem ein Ausflug ins südliche Allgäu mit Bergfahrt auf das Nebelhorn, bevor die isländische Delegation am Donnerstag schon ihren Weg nach Berlin antritt.

Das Programm sei bisher nur eine grobe Ausarbeitung, so Mazur, da noch nicht alle Details vorliegen würden. Das Hauptaugenmerk werde bei der Gestaltung des Aufenthalts darauf gelegt, die Beeinträchtigungen, seien sie geistig oder körperlich, der Gäste zu berücksichtigen. Über weitere Unterstützer und Sponsoren würden sich die Verantwortlichen freuen.

Unterstützung bei sprachlicher Barriere

Unterstützung bei der sprachlichen Barriere gibt es von Stefan Klar, dessen Frau Isländerin ist. Eigentlich sei die Anfrage auch an seine Frau gegangen, berichtete Klar. Jedoch befindet sich diese zu diesem Zeitpunkt nicht in Kempten, sondern in Island. Allerdings hat Klar selbst ein Jahr lang in Island an einer Schule für Menschen mit einer geistigen Behinderung unterrichtet. Auch durch seinen Beruf, unter anderem ist er als integrativer klinischer Musiktherapeut tätig, sieht er der Aufgabe positiv entgegen. Einige deutsche Wörter wie „Alles klar“ und „kaputt“ seinen in Island auch schon geläufig. Genauso wie „Besserwisser“, dafür gebe es in der isländischen Sprache nämlich gar kein Wort, berichtete Klar mit einem Schmunzeln.