Impressionen von „Kultur am Residenzhof“ 2023

Von: Christine Tröger

„De Nada“ war ein Fest für Ohren und Sinne. © Tröger

Kempten – Die Vorarlberger Rock ’n’ Roll-Band „The Monroes“, Lokalheroin Gertrud Hiemer-Haslach aus Altusried, das Akkustik-Trios „De Nada“ und viele mehr spielten bei „Kultur am Residenzhof“ 2023. Hier sehen Sie die besten Bilder.

Als Picknick-Konzert war der gestrige (Dienstag) Abend mit mediterranem Gypsy-Jazz des Akkustik-Trios „De Nada“. Das ließ sich zumindest ein guter Teil des Publikums nicht zwei Mal sagen und so wurde der Picknickkorb nicht nur an bereitgestellten Biertischen ausgepackt. Auch Picknickdecken wurden ausgebreitet, um es sich darauf mit Speis und Trank gemütlich zu machen. Musikalisch garniert wurde das Ganze von Reinhard Pfahl (Kontrabass), Marco Müller (Gitarre) und „heute ausnahmsweise dabei“ (so Pfahls Ansage) Michael Gerle (Gitarre). Große Namen standen auf der Repertoirliste, von Django Reinhard bis Carlos Santana. Auch wenn mit vorrückender Stunde die Kälte in die Glieder zu kriechen begann, kann man den Abend nicht anders beschreiben als: Ein Fest für Ohren und Sinne!

Als letztes Konzert der Reihe „Kultur im Residenzhof“ steht heute Abend, 20 Uhr ein Musicalabend auf dem Programm, u.a. mit der Füssener Sis-Darstellerin Janet Chvatal. Infos: www.festwoche.com

