Ina Müller Live On Tour 2022 in Kempten

Von: Achim Crispien

Ina Müller begeisterte in der Big Box. © Crispien

Ina Müller machte mit ihrer Tour 2022 auch halt in Kempten.

Ina Müllers Late Night Show „Inas Nacht” hat Kultstatus und ihre Bühnenauftritte füllen große Säle. Mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Ausstrahlung ist sie auch sofort in Kempten präsent, begeistert die ausverkaufte Bigbox mit kritischen wie einfühlsamen Songs und genießt das Bad in der Menge. Sie spart nicht an Geschichten aus ihrem Leben, Liebeserfahrungen, Tour-und Hotelerlebnissen: z.B. gläserne Duschwände und nicht mehr vorhandene Heizkörper oder auch eine „von Männern erfundenen Regendusche“.

Wie soll Frau da richtig Körperpflege betreiben? Wie das doch funktioniert demonstriert sie beim sogenannten Rudel-Mädels-Duschen-Handstand, assistiert von zwei Backgroundsängerinnen. Männer bekommen zwar ihr Fett weg, aber sie nimmt sich auch selbst auf die Schippe. Gekonnt nutzt sie einen Sturz – die Highheels hatten sich in den sehr langen Hosen verfangen – für neue Wortspielereien. Neben einer brillanten Ina Müller durfte auch die Band glänzen und ein langer Abend ging mit großem Finale und zwei Zugaben zu Ende