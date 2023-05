Kempten: Jahreshauptversammlung des Stadtverbands der Sportvereine

Von: Jörg Spielberg

Die Präsidentin des Stadtverbandes Hilde John (l.). Oben rechts die neue Sportsamtsleiterin Eva Hottenroth und darunter die neue Vizepräsidentin des Stadtverbandes Marlen Mazur. © Jörg Spielberg

Kempten - Marlen Mazur wird die neue stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes der Sportvereine, nachdem Jürgen Kugler (60) nach vielen Jahren aus persönlichen Gründen zurücktritt. Eva Hottenroth vom DSLV folgt dem scheidenden Sportamtsleiter Klaus Schwaninger als Sportamtsleiterin, Alexander Köffer vom Projekt „Demokratie leben!“ lädt die Kemptener Sportvereine zur Zusammenarbeit ein und mit dem Verein „Abada Capoeira“ erhält der Stadtverband der Sportvereine ein neues, exotisch klingendes, Mitglied. Der Reihe nach.

Mitte vergangener Woche trafen sich die Vorstände der Kemptener Sportvereine in der Vereinsklause des TSV Kottern zu ihrer ersten Jahreshauptversammlung nach der Coronapause. Zu Beginn bedankte sich Präsidentin Hilde John stellvertretend für die 35 förderberechtigten Vereine des Stadtverbandes, für die von der Stadt Kempten erhaltenen Fördermittel in Höhe von rund einer Million Euro. Die Fördermittel flossen u.a. in die Grundförderung, Instandhaltung, Wettkampfausrichtung, Flutlicht und Sportstättenpflege. Besonders hob John die Fertigstellung der drei Spielfelder am Segersbogen, der Langlaufloipe Eschach und der Planung der Schnitzelgrube für die Turner hervor. Mitte des Jahres soll eine Calisthenics-Anlage im Steinrinnenweg (auf dem Lindenberg) fertiggestellt sein und John freute sich zudem, dass der TV Kempten den Royal Cricket Club ins Leben gerufen hat.

Jahreshauptversammlung des Kemptener Stadtverbands der Sportvereine: Oberbürgermeister lobt Engagement

Oberbürgermeister Thomas Kiechle hob ebenso wie John in seinem Grußwort die Sportgala hervor, die einen hervorragenden Rahmen zur Würdigung und Anreiz für sportliche Leistungen darstelle. Kiechle, der sich am Abend „in guter Runde“ wähnte, sprach auch den Sportentwicklungsplan 2035 der Stadt an, der u.a. eine Bedarfsanalyse für neue Sportstätten erarbeitet habe. 2024 soll wie geplant mit dem Bau der Dreifachsporthalle begonnen werden. Die Sanierung des Illerstadions laufe.

Kiechle wies auf wichtige Sportevents der Stadt hin, wie den Laufsporttag, den Sport- und Familientag, die Sportgala und den Cambodunum Cup. Dieser wird heuer vom 9. bis 11. Juni im Illerstadion stattfinden. „Wir haben bereits 50 Anmeldungen von Vereinen aus Deutschland, der Slowakei, Ungarn und Österreich und ich bin optimistisch, dass auch ein Verein aus Italien teilnehmen wird“, verkündete der Organisator des Cups Klaus Schwaninger. Kiechle lobte das Engagement Schwaningers für das Fußballturnier mit den Worten „unbezahlt, aber unbezahlbar“. Ab Oktober löst die passionierte Wintersportlerin und DSLV-Mitglied Eva Hottenroth Schwaninger im Amt ab. Sie nutzte die Gelegenheit sich den Vereinsvorständen vorzustellen.

Neue Gesichter

Der Kassenbericht des scheidenden Kassenvorstands und stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Kugler zeigte, dass trotz Corona und Energiekrise die Zahlen beim Stadtverband stimmen. Der Verein hatte im Jahr 2022 Einnahmen in Höhe von 14.197 Euro, Ausgaben von 12.677 Euro und ein Vermögen zum Jahresende von 19.061 Euro.

Nach 24 Jahren im Stadtverband tritt Jürgen Kugler aus persönlichen Gründen von seinem Amt zurück. Ihm folgt Marlen Mazur, die ohne Gegenstimme zu seiner Nachfolgerin gewählt wurde. Mazur arbeitet beim TSV Kottern, stand drei Jahre im Dienst des TVK und ist Mitglied des SV Heiligkreuz. Sie wies noch auf ein bedeutsames Sportereignis dieses Jahres hin: Vom 12. bis 15. Juni ist die isländische Paralympics-Mannschaft zu Gast in Kempten, bevor diese im Anschluss nach Berlin zu den Special Olympics World Games Berlin 2023 reist. Der Stadtverband möchte der 50-köpfigen Mannschaft einen tollen Aufenthalt im Allgäu bereiten und lädt am 13. Juni die Kemptener Bürgerschaft zu einem großen Sportfest ins Illerstadion ein.

Programm „Demokratie leben!“

Alexander Köffer stellte das staatlich geförderte Programm „Demokratie leben!“ vor und lud die Sportvereine Kemptens zur Teilnahme an diesem Projekt zur Stärkung des demokratischen und solidarischen Miteinanders ein. Einstimmig wurde außerdem Abade Capoeira Allgäu e.V. als Neumitglied im Stadtverband aufgenommen. Damit erweitert der Verband sein Angebot um eine brasilianische Kampfsportart, die eine Mischung aus Kampf, Tanz, Akrobatik und Musik darstellt. Als neuer Vorstand des BLSV Oberallgäu-Kempten und Nachfolger von Benno Glas stellte sich Jürgen Funke vor.