Kempten: Junger Mann versucht Polizisten ins Gesicht zu treten

Ein Beamter wurde durch den Angriff leicht verletzt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia Andriy Popov

Kempten – Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte zwei 19-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße. Doch diese leisteten Widerstand.

Am Mittwochnachmittag wollten Beamte der Polizeiinspektion Kempten zwei 19-Jährige in der Bahnhofstraße einer Kontrolle unterziehen, woraufhin diese flüchteten. Beide Männer holten die Beamten nach kurzer Verfolgung ein und hielten sie an. Einen der Heranwachsenden brachten die Beamten zu Boden und fixierten ihn, wobei er Widerstand leistete. Der zweite 19-Jährige versuchte dabei dem am Boden knienden Beamten mit dem Fuß ins Gesicht zu treten.

Der Beamte wich aus und verhinderte so den Tritt ins Gesicht, der 19-Jährige traf trotzdem die Schulter. Die Beamten brachten beide Männer zur Polizeiinspektion. Im weiteren Verlauf fanden sie bei einem der Heranwachsenden Marihuana. Durch den Angriff wurde ein Beamter leicht verletzt. Beide 19-Jährige erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.