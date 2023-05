Kempten: Kauf-Eins-Mehr-Aktion für die Tafel

Die Aktion wird am 6. Mai an verschiedenen Feneberg-Standorten durchgeführt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/poring (YAYMicro)

Kempten - Im Rahmen eines Aktionstages sammeln die Rotary Clubs in Kempten und der Rotary Club Immenstadt-Oberstaufen gemeinsam mit Rotaract am Samstag, 6. Mai, an verschiedenen Feneberg-Standorten im Oberallgäu und Kempten Lebensmittelspenden für die Tafelläden der Caritas.

Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel wie Konserven, Zucker, Mehl, Kaffee/Tee, Nudeln, Milch, Hygieneartikel und vieles mehr. Die gesammelten Lebensmittelspenden werden den Tafelläden noch am gleichen Tag übergeben. Mit dieser Aktion wollen die Clubs die Tafelläden unterstützen, die gerade in den letzten Wochen und Monaten einen enormen Ansturm erlebt haben und den Bedarf kaum decken können.

Kempten: Kauf-Eins-Mehr-Aktion für die Tafel - Hier wird gesammelt

Kaufmarkt Sonthofen (9 Uhr bis 17 Uhr)

Feneberg Waltenhofen (9 Uhr bis 15 Uhr)

Fenepark Ursulasried (9 Uhr bis 15 Uhr)

Feneberg Dietmannsried (9 Uhr bis 15 Uhr)

Die beteiligten Clubs und deren Helfer sowie die Tafelläden hoffen auf eine hohe Spendenbereitschaft und bedanken sich bei allen Spendern im Voraus.