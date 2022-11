Kempten: Kein „Kulturraum Burghalde“

Von: Christine Tröger

Teilen

Mit einem kleinen Dankeschön überraschte Vorsitzender Dietmar Markmiller (v.li.) die Führungsriege der Altstadtfreunde Annette Rampp (stellv. Vorsitzende), Sandra Wölfle (Schriftführerin), Ursula Spieser (Kassiererin) und die Beiräte Franz Schröck, Stephan A. Schmidt, Carina Bauernfeind, Carmen Cremer und Gerhard Juli. © Foto: Tröger

Kempten – Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Altstadtfreunde gab es keine gute Nachrichten für die Burghalde.

„Ich weiß, ich kann unbequem sein“, aber nur so könne man etwas erreichen, war ein Satz aus dem Munde des erneut als 1. Vorsitzender gewählten „Altstadtfreund“ Dietmar Markmiller. Verfolgen kann man das seit Jahren bei der Burghalde – ein Thema, an dem sich schon der vorige Vorsitzende des „Freunde der Altstadt e.V.“ während seiner 18 Jahre im Amt regelrecht abgearbeitet hatte. Das Jahrzehnte-Anliegen verfolgt auch Markmiller, der den Vorsitz seit 2010 innehat, Jahr um Jahr. Sollten sich die Altstadtfreunde einen größeren Wurf erhofft haben, wurden sie von OB Thomas Kiechle im Rahmen der Jahreshauptversammlung nun einmal mehr enttäuscht.

Denn dem seit Jahrzehnten bemühten Argument „kein Geld“ setzte er argumentativ die aktuell „unglaublichen Zeiten“, beginnend mit der Flüchtlingskrise 2015, „die das Land in einen völlig anderen Zustand versetzt hat“ und den folgenden Krisen oben drauf. Vieles sei „nicht mehr leistbar und finanzierbar“, wies Kiechle auf ein notwendiges Umdenken hin. Für die Burghalde bedeute das „mit Sicherheit“ keine großen Investitionen „über einen langen Zeitraum“. Vorerst also ausgeträumt der „Kulturraum Burghalde“ zu dem Studierende der Uni Augsburg Fakultät Architektur im Wintersemester 2018/19 (wie mehrfach berichtet) Ideenund Entwürfe erarbeitet hatten.

Burghalde Kempten: OB Thomas Kiechle stellt kleinere Maßnahmen in Aussicht

Immerhin stellte Kiechle einige, wenn auch kleinere, Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in Aussicht. Die Sichtachsen sollen wieder freigelegt, die Wege auf Vordermann gebracht werden und die seit zwei Jahren verschwundenen Schafe wieder auf dem Burghaldehügel weiden dürfen . Wie Baureferent Tim Koemstedt ausführte, sollen die öffentlichen Toiletten in Angriff genommen werden – leider habe man hier immer wieder mit Vandalismus zu kämpfen – und ein Wetterschutz als Segel könnte es den Besuchern des Märchensommers künftig leichter machen, die Aufführung auch bei Sonne oder Regen zu genießen. Es werde allerdings keine „Intensivierung von Veranstaltungen“ geben, da der Lärmschutz hier „limitierender Faktor“ sei. Aber „wir versuchen mit den Gegebenheiten, die dort sind, eine gute Nutzung hinzukriegen“, nannte Koemstedt den dort neugestalteten Spielplatz, Gastronomie oder das „grüne Klassenzimmer“.

Vorstandsmitglied Stephan A. Schmidt bat darum, den Pachtvertrag zu überprüfen, da der Wirt dort gerne investieren würde, der Pachtvertrag aber immer nur für ein Jahr gelte. Lothar Köster mahnte, Kinonächte und Biergartenbetrieb besser aufeinander abzustimmen. Geburtstagsfeiern während der Filmvorführungen, wie geschehen, „geht nicht“. Auskunft erbat Markmiller darüber, dass die Burghalde nicht mehr in der Fortschreibung „Erweiterte Doppelstadt“ zu finden ist. Laut Koemstedt sei es sinnvoll, den bestehenden Rahmenplan immer wieder nach zu justieren, auch mit Blick auf Fördermöglichkeiten. Es sei auch sinnvoll, den Pfeilergraben mit einzubeziehen sowie die Galeria, um eine attraktive Eingangssituation in die Innenstadt zu schaffen, wie sie sich die Altstadtfreunde wünschen. Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann sah zudem eine Belebung durch die Römerroute, auf der die Burghalde eine Station bilde. „Ein Posten, der im nächsten Jahr im Haushalt steht“, wie er betonte.

Bikeboxen aufrüsten

Um dem Vandalismus bei den Bikeboxen an der Iller Herr zu werden, schlagen die Altstadtfreunde Schließfächer mit elektronischen Schlössern vor, wie sie u.a. an Bahnhöfen bereits Verwendung finden, statt die Boxen mit ungewissem Erfolg für viel Geld an einen anderen Standort zu verlegen. Denkbar wäre dabei eine Frist von 48 Stunden, nach der sich die Schlösser automatisch öffnen. Ein Zeitschloss hielt auch Wiedemann für „eine gute Idee“.

Freude über die Entwicklung Kronenstraße

Wie Markmiller bereits im diesjährigen Altstadtbrief anmerkte: „Die Entwicklung hinsichtlich der Verkehrsberuhigung in der Kronenstraße hat uns staunen lassen.“ Dazu muss man wissen, dass Vorstandsmitglied Gerhard Juli die frisch beschlossene Lösung mit versenkbaren Pollern bereits 2017 ins Gespräch gebracht hatte, damit aber nicht auf offene Ohren gestoßen war. Nun sollen sie also kommen und zwischen 22 und 6 Uhr die Durchfahrt verhindern.

Wie Wiedemann erklärte, sei es „nicht unser Ziel“, die Kronenstraße komplett umzubauen, sondern v.a. das Parkieren zu ordnen und das Durchfahrtsverbot zu sichern. So sollen zusätzlich Pflanzkübel zwischen Grünbaumgasse und Gerberstraße die Fahrbahn verengen. Er musste allerdings einräumen, dass auf die erste Ausschreibung „kein Angebot“ eingegangen sei, man aber aktuell einen weiteren Versuch gestartet habe und zudem „aktiv auf die Firmen“ zugehe. „Ich denke, dass es die Lösung für alle Probleme ist, die wir in der Kronenstraße haben.“

Stand Sparkassenquartier

Wie den Stiftsstadtfreunden und dem Heimatverein, sind die Umgestaltung und Umnutzung des Sparkassenquartiers auch ein Anliegen der Altstadtfreunde. Da seien, so Koemstedt, die Untersuchungen abgeschlossen und eine „klare Grundlage“ für den Wettbewerb gegeben, inklusive der Vorgabe, welche Gebäude „zwingend erhalten werden müssen“. Die Auslobung für den Wettbewerb sei „in der finalen Phase“, der fertige Text werde aber noch dem Gestaltungsbeirat vorgelegt. Die Endentscheidung des Preisgerichts soll im Herbst 2023 erfolgen.

Vorstandswahlen

Auch Vorstandswahlen standen an. Alle Vorstände in ihren Ämtern wurden bestätigt. Erster Vorsitzender bleibt Dietmar Markmiller, seine Stellvertreterin Annette Rampp, Kassiererin Ursula Speiser, Schriftführerin Sandra Wölfle, Beiräte bleiben Gerhard Juli, Stephan A. Schmidt, Carina Bauernfeind, Franz Schröck und, neu hinzugekommen, Carmen Cremer.

Infostand zur Erweiterten Doppelstadt

Da die Teilnehmerzahl bei der Bürgerversammlung am 11. Oktober 2022 zum Thema „Erweiterte Doppelstadt“, wie Markmiller es bezeichnete, „überschaubar“ gewesen sei mit „eigentlich nur drei Bürgern“, haben die Kemptenerinnen und Kemptener am Samstag, 3. Dezember, 10 bis 13 Uhr, vor dem Zumsteinhaus erneut die Chance, sich einzubringen und zu informieren.