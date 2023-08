Kunst zur Allgäuer Festwoche 2023

Von: Christine Tröger

„Messages I“ und „Messages II“ (Kunstpreis der Stadt Kempten) von Elke Dreier begrüßen die Besucher im Hofgartensaal. © Tröger

Kempten – Vor der offiziellen Eröffnung der Allgäuer Festwoche am Samstag, steht traditionell diejenige der Kunstausstellung im Rahmen der Festwoche am Freitagabend davor an.

Vor zahlreichen geladenen Gästen werden dabei mit musikalischem Rahmenprogramm nicht nur feierlich die Preise – Kunstpreis der Stadt Kempten, Thomas Dachser-Gedenkpreis, Förderpreis der Dr. Rudolf-Zorn-Stiftung und Ausstellungsstipendium der Sparkasse Allgäu – an die Kunstschaffenden der von einer Fachjury ausgewählten Werke überreicht.

Es ist auch die erste Gelegenheit, einen Blick auf die ausgestellten Werke zu werfen und darüber mit anderen Betrachterinnen und Betrachtern zu diskutieren. Möglichkeit dazu gibt es für alle Kunstinteressierten noch bis 29. September, Dienstag bis Sonntag,

jeweils 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt.

Kunstvielfalt bei der Allgäuer Festwoche 2023

59 Werke zieren ab Samstag, den Hofgartensaal der Residenz plus eine Installation im Außenbereich. Insgesamt sind es 60 Werke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur/Plastik, Fotografie, Bildobjekt, Videoarbeit, Installation, die in der diesjährigen, der 72., Kunstausstellung im Rahmen der Festwoche vom 12. August bis 29. September gezeigt werden. „Diese Ausstellung ist ein Spiegelbild der zeitgenössischen künstlerischen Ausdrucksformen“ und präsentiere eine „breite Palette an Stilen und Techniken.

Jedes Werk erzählt eine Geschichte, regt zum Nachdenken an oder lädt dazu ein, unsere eigene Wahrnehmung zu hinterfragen“, schreibt Barbara Wolfart, Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstler Allgäu/Schwaben Süd e.V., im Grußwort des 99seitigen Ausstellungskatalogs. Jedes Werk empfängt seine Betrachterinnen und Betrachter wirkungsvoll platziert und, trotz aller Unterschiedlichkeit, in einem Harmonie ausstrahlenden Ganzen.

Im Vordergrund Lucia Hiemers „was bleibt“, dahinter „STUPD HUMN“ von Nikolaus Faßlrinner. © Tröger

Jedes Werk hat den Raum, den es braucht, um sich zu entfalten. Besucher fühlen sich – wie wohltuend – nicht erdrückt von einer dicht an dicht gehängten, gedrängten Kunstflut und sind eingeladen, interessante Sichtachsen zu entdecken. Beim Betreten des Raumes, sieht man sich den beiden mit dem Kunstpreis der Stadt Kempten ausgezeichneten, bedruckten Textilfahnen „Messages I“ und „Messages II“ von Elke Dreier gegenüber, die in einer Flucht versetzt und in ihrem satten Blau als Grundfarbe ein echter Hingucker sind. Neue und wohlbekannte Namen halten sich in etwa die Waage.

Von Kuh-Collagen bis zu meditativen Werken

Die 101-jährige Inge Wagner steuert mit den eigenwilligen Collagen „Kuh-Elsa Nr. 7758“ sowie „Language no problem“ die einzigen (zur Festwoche wohl obligatorischen) Kuh-Abbildungen bei. Zu den in der Festwochenkunst bereits etablierten Namen zählen u.a. Elisabeth Bader („Überwucherung, rötlich“); Markus Pieper – vertreten mit zwei seiner Kugelschreiberzeichungen: „Moonshiner“ und „Meeting“; Winfried Becker (Bronzeguss „Pferdchen“); Joram von Below mit den meditativen Bildern „white scape“ und „Black scape“; oder Lucia Hiemer mit ihrer faszinierenden Arbeit „was bleibt“, herausgearbeitet aus einem einzigen Stück Lindenholz.

Auch Pit Kinzer ist nach längerer Pause wieder vertreten mit „Gerngroß Models Zseitensprünge: Ich versteh nur Bahnhof 10“. Den „Ho-Chi-Minh-Pfad XIX“ interpretiert die Künstlerin Ekaterina Dronova in Öl und Rosa Zahn geht „Gemeinsam ans Ende der Welt II“ – eine witzige Arbeit aus modelliertem Ton, Engobe und Sulfaten. Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr (Eingang über die Hofgartenstraße), der Eintritt ist frei.

Jeden Sonntag gibt es um 13 Uhr eine kostenfreie öffentliche Führung sowie ein vielfältiges Begleitprogramm während der Ausstellungswochen, siehe: www.kempten.de/72-kunstausstellung-im-rahmen-der-allgauer-festwoche-2023-31436.html.