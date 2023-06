Lesung des Romans Zwischenwelten in der Buchhandlung Lesezeichen am 21. Juni

Lesung mit Hans Piesbergen im Garten der Buchhandlung Lesezeichen. © Nicole SchönmetzerI

Kempten - Zwischenwelten, der aktuelle Roman von Juli Zeh & Simon Urban, rüttelt unmittelbar an unserer Gegenwart. Zum Geburtstag der T:K-Theaterpatin Buchhandlung Lesezeichen lesen die Schauspieler Julia Jaschke und Hans Piesbergen aus dem Ensemble des T:K-Theater in Kempten aus dem Roman.

Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung am Mittwoch, 21. Juni, 12.30 Uhr, im Garten der Buchhandlung am Rathausplatz statt, bei Regen in der Buchhandlung. Der Eintritt ist frei.

In Dialogform – mal per E-Mail, mal per Whatsapp- oder Telegram-Textnachricht – unterhalten sich im Jahr 2022 zwei ehemalige Studienkollegen im Roman über ihre Gegenwart. Die beiden haben vor 20 Jahren in Münster Germanistik studiert. Sie ist inzwischen in Brandenburg Bio-Landwirtin, er ist stellvertretender Chefredakteur einer bundesweit führenden Wochenzeitschrift. Ob Gendersprache, Krieg oder ausufernde Bürokratie, ob Politik, Gesellschaft oder ganz privates Leben - die beiden tauschen sich aus, streiten, entfernen sich, hängen an einander. Und die Kluft wird dennoch immer größer. Ein berührender, aufwühlender, spannender und zutiefst erschreckender Roman, der eigentlich überhaupt nicht mehr „fiktional“ ist.