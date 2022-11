Wer bekommt den neuen Bahnhalt?

Von: Helmut Hitscherich

So könnte der Zugang zum etwaigen Bahnsteig an der Ludwigshöhe aussehen. © Grafik: Amt für Tiefbau und Verkehr Kempten

Kempten hat sich für einen Bahnhalt an der Ludwigshöhe beworben

Kürzere Wege für Bahnfahrer im Kemptener Osten? Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld informierte den Ausschuss für Mobilität und Verkehr über den aktuellen Planungsstand eines möglichen Bahnhalts Ludwigshöhe. Die Stadt hatte sich im August 2020 bei der Bayerische Eisenbahngesellschaft für einen weiteren Haltepunkt für den Schienenpersonen Nahverkehr (SPNV) beworben: Diesen stellt sich die Stadt an der Strecke München–Buchloe–Kempten-Lindau/ Oberstdorf an der Tiefenbacher Straße im Stadtteil Ludwigshöhe gegenüber der Einmündung Leonhardstraße vor.

Die Rad- und Fußgängerbrücke über die Bahnlinie und den Schumacherring könnte mit einem Fahrstuhl und Treppen versehen werden, damit die Fahrgäste zum Bahnsteig gelangen können. Die Gemeinde Aitrang hatte sich allerdings ebenfalls für einen Bahnhalt beworben. Auf dem Streckenabschnitt Kaufbeuren-Kempten ist fahrplantechnisch aber nur ein zusätzlicher Halt möglich, da sich ansonsten die Fahrzeiten weiter erhöhen.

Warum hat sich Kempten für den Bahnhalt beworben?

Warum hat sich die Stadt beworben? Neben dem Stadtteil Ludwigshöhe befinden sich im näheren Umfeld die Stadtteile Sankt Mang, Kottern, Engelhalde, Bühl, Bachtelweiher und Lenzfried mit ca. 21.000 Einwohnern. Zusätzlich wird in den kommenden Jahren in unmittelbarer Nähe die Parkstadt Engelhalde mit 800 bis 1.000 Einwohnern entstehen. Bei einem Ortstermin im Oktober 2020 mit der Stadtverwaltung, dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, der Bayerischen Eisenbahn Gesellschaft (BEG) und der Deutschen Bahn wurde die grundsätzliche Eignung des Standorts geprüft. Die BEG entschied daraufhin, den Standort für eine detailliertere Prüfung heranzuziehen. Für den Regionalen Planungsverband Allgäu ist der Haltepunkt Aitrang aus regionalplanerischer Sicht vorrangig. Bis April 2022 führte die BEG die Wirtschaftlichkeitsberechnung durch.

Sie hat auf Basis der aktuellen Berechnungsmethodik ermittelt, wie viele Ein- und Aussteiger an der etwaigen neuen Bahnstation Kempten-Ludwigshöhe notwendig sind, damit der Halt volkswirtschaftlich sinnvoll und damit förderfähig ist. Im Ergebnis sind es 225 Ein- und Aussteiger (E/A). Gemäß der bisherigen Potentialschätzung werden rund 385 E/A prognostiziert. Damit wäre bei diesem Kostenstand eine Wirtschaftlichkeit gegeben. Die Kosten für den Haltestellenbau beziffert die BEG mit 7,5 Millionen Euro. Aufgrund der Erfahrungen zu Kostensteigerungen bei laufenden Stationsprojekten und den aktuellen Preisentwicklungen sieht der Freistaat die große Gefahr, dass im Zuge von vertieften Planungen das Projekt sehr wahrscheinlich in die Unwirtschaftlichkeit rutschen und dann gestoppt werden müsste.

Erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung

Derzeit ist der Bund dabei, ein neues System zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit von SPNV-Infrastrukturmaßnahmen aufzustellen. Ziel ist, dass mehr Projekte als volkswirtschaftlich sinnvoll eingestuft und damit auch förderfähig werden sollen. Das Bundesverkehrsministerium wird das neue System voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 implementieren.

Der Freistaat Bayern hat mit der Stadt Kempten nun vereinbart, dass unter den dann neuen Rahmenbedingungen die Wirtschaftlichkeit des potenziellen Haltepunkts im Stadtteil Ludwigshöhe dann nochmals geprüft werden soll, ebenso jene des alternativ möglichen Haltepunkts in Aitrang, bei dem in der Untersuchung nach der bisherigen Methodik eine Wirtschaftlichkeit knapp verfehlt worden ist. Es wird angestrebt, die neuen Ergebnisse im Laufe des Jahres 2023 zu bekommen.

Auch Skepsis im Verkehrsausschuss

Für Wolfgang Hennig (SPD) ist das Projekt nicht nachvollziehbar. „Vor Jahren hat die Bahn einen Aufzug am Osteingang des Bahnhofs abgelehnt und die Absicht, die Bahnsteige zu verkürzen kundgetan. Und jetzt will man an der Tiefenbacher Straße einen Bahnhof für 7,5 Millionen Euro bauen.“ Aus Sicht von Helmut Berchtold (CSU) benötigt Aitrang den Bahnhof dringender. „Die haben keine Verkehrsanbindung. Ein paar hundert Meter weiter vom Bahnhof Kempten einen neuen Bahnhalt zu bauen, macht die Bahn nicht attraktiver.“ Laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle war der regionale Planungsverband „über unseren Antrag nicht begeistert. Wir haben zunächst den Blick auf uns zu werfen. Man muss einfach nüchtern abwägen.“