Kempten: 55-Jähriger hat verbotenes Messer statt Busticket bei sich

Der 55-Jährige hatte ein verbotenes Messer bei sich. (Symbolfoto) © dpa/dpaweb / Ingo Wagner

Kempten – Einen 55-Jährigen, der auf der Busfahrt von Isny nach Kempten kein gültiges Ticket, aber ein verbotenes Messer bei sich führte, erwarten nun mehrere Anzeigen.

Durch einen Busfahrer wurde beobachtet, wie ein 55-jähriger Mann durch die hintere Tür in den haltenden Bus einstieg. Auf den Hinweis des Busfahrers, dass für die Mitfahrt von Isny nach Kempten eine gültige Fahrkarte erforderlich wäre, zeigte der Mann anstatt zu bezahlen ein Schriftstück vor, welches zum Inhalt hatte, dass er bereits in der Vergangenheit ohne zu bezahlen in einem Bus mitgefahren ist.

Der Busfahrer beförderte den Mann dann zwar mit nach Kempten, verständigte dort aber die Polizei. Die hinzukommende Streifenbesatzung konnte bei dem Mann dann zusätzlich ein verbotenes Einhandmesser auffinden. Den 55-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.