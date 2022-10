Kempten: Nachtbus bringt Zufriedenheit

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Nachtbus (Symbolbild) © Bildagentur PantherMedia/anizza

Kempten – Die Nachtbusse in Kempten fahren seit dem 1. Oktober. Die Umweltspur wurde im Mai eröffnet. Eine erste Bilanz:

In der Vergangenheit verkehrte der Linienbus-Verkehr innerhalb der Stadt bis 20.30 Uhr im Halbstundentakt. Danach konnte auf das Anrufsammeltaxi zurückgegriffen werden. Seit dem 1. Oktober 2022 gibt es den „Spätbus“ ab 19.35 Uhr bis 22.35 Uhr, donnerstags und samstags zusätzlich bis 0.35 Uhr (der Kreisbote berichtete). Die Linienführung entspricht den Sonntagslinien 100 bis 500. Dafür enden die Linien 1 bis 12 bereits um 18.25 Uhr. Die neue Regelung trägt auch zur Entspannung der Fahrerlage bei. So werden ab 19 Uhr statt 21 Fahrer lediglich sechs Fahrer benötigt. Ein Wermutstropfen gibt es dennoch: Die derzeitige Nachtbuslösung bezieht sich rein auf städtisches Gebiet. Einzelne Stadtteile wie St. Mang und Heiligkreuz konnten noch nicht in das Nachtbuskonzept integriert werden. Hierfür werden derzeit Lösungen untersucht.

Das Anrufsammeltaxi-System wurde an den Spätbus angepasst und verkehrt täglich in die Stadtteile, die nicht an die Spätbusverbindung angeschlossen sind. Durch den Spätbus der Kemptener Verkehrsbetriebe entstehen Mehrkosten in Höhe von 100.000 Euro. Das Förderprogramm Fiona übernimmt davon 50.000 Euro. Die Restsumme kommt aus dem städtischen Haushalt. Thomas Kappler ist nach zwei Wochen zufrieden, man könne aber noch nicht viel sagen: „1.200 Fahrgäste wurden befördert. Die Nachtbusse müssen bekannt gemacht werden.“ Oberbürgermeister Thomas Kiechle zeigte sich hochzufrieden: „So ein tolles Ergebnis hätte ich in der Kürze der Zeit nicht erwartet.“ Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann ging auf die ersten Erfahrungen zur Umweltspur ein, aber auch auf erkannte Schwachstellen

Wie gut ist die Umweltspur?

Die Umweltspur wurde im Mai eröffnet. Damit werden Fahrzeiten des ÖPNV auf der Achse ZUM – Hauptbahnhof verbessert, Radfahrern eine gute Anbindung von der Innenstadt zur Hochschule und den südlichen Stadtausgang geboten und für Fußgänger im Seitenbereich mehr Platz geschaffen. „Das derzeit hohe atypische Verkehrsaufkommen wird sich regulieren, wenn die Immenstädter Straße (18.11) und die Keselstraße wieder für den Verkehr freigegeben sind“, so Wiedemann. In Auswertung der eingereichten Erfahrungen durch Anwohner der Wiesstraße und der Fischösch, Polizei, KVB, Rettungsdienste, Hochschule, Berufsschulzentrum, City Management und Allgäu Forum sowie ADFC wurde von Wiedemann berichtet, dass der Polizei insgesamt neun Unfälle gemeldet worden sind. Im August und September wurden keine Unfälle gemeldet. Für die KVB ist die Umweltspur ein deutlicher Mehrwert, Verspätungen haben sich reduziert und die reine Fahrzeit zwischen Hauptbahnhof und ZUM wurde beschleunigt. Für den ADFC ist für Radfahrende die Umweltspur unkompliziert.

Umweltspuren seien kein Ersatz für breite und mit Barrieren vom Autoverkehr abgetrennte Radwege. Die städtische Verkehrsbehörde ist mit der aktuellen Entwicklung zufrieden. Man beobachte die Umweltspur weiterhin. Bei Problemen wird nachgebessert. In den Knotenpunktbereichen werden für ein sicheres Rechtsabbiegen aktuell großflächige Rotmarkierungen zur Verdeutlichung der Gefahrenbereiche in Erwägung gezogen. An der Busvorberechtigung an der Albert-Ott-Straße stadteinwärts wird derzeit gearbeitet. Diese Vorberechtigung soll punktgenauer beim Eintreffen der Busse auf Grün schalten. Dazu ist notwendig zu prüfen, ob die Rechtsabbieger in die Albert-OttStraße ein eigenes Signal erhalten. Julius Bernhardt (FFK) regte an, auch an der Signalanlage an der Albert-Ott-Straße stadtauswärts dem ÖPNV eine Vorberechtigung einzuräumen. „Wir haben 60 Unterschriften zur Sackgasse Fischerösch erhalten. Wir wollen die Möglichkeit schaffen, rechts rauszufahren, aber keinen Verkehr rechts rein. Ebenso sollten wir den Taxis entgegenkommen und die Umweltspur für sie freigeben“, so Wiedemann. Bürgermeister Klaus Knoll zeigte sich hochzufrieden, dass die Umweltspur auch für Taxis geöffnet wird. Der Ausschuss nahm die Berichte zur Kenntnis.