Bauhof Kempten hat Müllproblem im Griff

Von: Christine Tröger

Kempten – Das Müllaufkommen im öffentlichen Raum wächst seit Jahren beständig an.

Seit knapp über einem Jahr gibt es Pfandringe und Pizzaboxen an verschiedenen Standorten in der Innenstadt. Die drei Systeme, die im Einsatz sind, sollen neben den zahlen- und größenmäßig aufgestockten Müllbehältern nicht nur helfen, der Müllflut im öffentlichen Raum Herr zu werden. Auch gefalle es sicher „niemandem von uns, jemanden einen Meter tief in den Tonnen abtauchen zu sehen“, um Pfandflaschen herauszufischen und sich ein Zubrot damit zu verdienen, wie es Josef Mayr (CSU) in der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Umwelt formulierte. Nach der Testphase soll es nun zwar „nicht ausgeweitet“ aber fortgeführt werden.

Sollte sich an der ein oder anderen Stelle ein „Hotspot“ bilden, will der Bauhof mit den bestehenden Sammelsystemen aber weiter nachbessern. Rund 14.000 Menschen sind Betriebshofleiter Michael Kralzufolge in der Testphase durch Print- und Soziale Medien auf das Projekt bei „sehr guter“ Resonanz aufmerksam geworden. Und auch die für die großen Mülltonnen einheitliche Signalfarbe „Kommunalorange“ – sie ersetzen seit Juli 2020 die alten schwarzen, grünen und braunen zusätzlichen Tonnen – mit der Aufschrift „Ich wär so gerne Müllionär“ hat wohl ihren Anteil daran, dass diese nicht nur verstärkt wahr-, sondern auch angenommen werden.

Müllproblem in Kempten: „Dominante“ Mülltonnen zeigen Wirkung

Ein Nachteil der kleineren grauen Vorgänger sah Baureferent Tim Koemstedt darin: Ein Pizzakarton quer hineingesteckt „blockiert das ganze Müllbehältnis“, zudem sei es schwer zu reinigen. Und als Vorteil könne man den Müll „ohne den Deckel aufmachen und ihn anfassen zu müssen“ bequem hineinfallen lassen. Jedenfalls zeigten die „dominanten“ Mülltonnen Wirkung, frohlockte Kral. Die Innenstadt sei sauberer und er müsse keine Mails mit Bürgerbeschwerden mehr an den Oberbürgermeister weiterleiten. Dafür seien seine Mitarbeiter bereits um 6 Uhr morgens unterwegs in den ebenfalls mit neuen (hier dunkelgrünen mit hellgrünen Aufklebern wie bei den orangefarbenen) Müllbehältnissen aufgerüsteten Parkanlagen, die zu den „Hotspots“ zählen.

Jeweils ein Müllbehälter am Hildegardplatz und an der Ulrichskirche seien sogar mit Sensoren für eine „optimierte Leerung“ ausgestattet. „Viele Studien sagen, dass das ‚Littering‘-Verhalten der Leute wesentlich besser ist, wenn Mülltonnen klar erkennbar sind“, so Kral zum Müll-Verhalten der Menschen. Er berichtete auch von guten Erfahrungen der diversen Sammelsysteme: vier Sammelkisten in der Fußgängerzone, eine am Hildegardplatz und eine an der Ulrichskirche; drei Pfandringhalter im Stadtpark an den drei Unterflurabfalleimern; drei Pizzaboxen mit Pfandflaschenhalter am August-Fischer-Platz, am St. Mang Platz und im Engelhaldepark (Pumptrack).

Das Müllaufkommen steigt

Das Ergebnis der Testphase mit Pfandringen: ein deutlich reduzierter Anteil an Pfandflaschen in öffentlichen Müllbehältnissen; Flaschensammler sind an den Standorten regelmäßig unterwegs; reduzierter Flaschenbruch im öffentlichen Bereich. Für die inzwischen 41 orangefarbenen Tonnen (gestartet war man mit 20) ist seit November ein kleines 3,5-Tonnen-Müllfahrzeug als Probelauf im Einsatz, da die handelsüblichen 120 und 240 Liter Mülltonnen maschinell geleert werden können, statt ihre Vorgänger nur händisch. Wo die orangefarbenen Tonnen ausreichend sind, werden eben diese kleineren Müllbehältnisse abgebaut.

Insgesamt betreut der Bauhof rund 600 Müllbehältnisse unterschiedlicher Volumina. © Bauhof Kempten

Insgesamt berichtete Kral von einem seit Jahren „stetig steigenden“ Müllaufkommen im Stadtbereich: 186 Tonnen im Jahr 2016, 237 Tonnen in 2019, 276 Tonnen in 2020 und 285 in 2021; für das laufende Jahr wird eine weitere Steigerung um ca. fünf bis zehn Prozent auf rund 300 Tonnen erwartet. Damit sind auch erhebliche Geldsummen verbunden, wie Kral vorrechnete. Pro Tonne werden demnach ca. 170 Euro fällig, womit sich die Entsorgung für die 300 Tonnen auf über 50.000 Euro summiert ohne Personal- Fahrzeugkosten. Da Straßenmüll „relativ leicht ist“, kommen so laut Kral 3.000 bis 4.000 Kubikmeter Abfall zusammen.

Besonders von Donnerstag bis Sonntag verzeichnet Kral ein „relativ hohes“ Müllaufkommen. Und auch die Corona-Zeit hat ihre Spuren beim Müll hinterlassen und im Innenstadtbereich ein „massiv erhöhtes Aufkommen an Müll, besonders Fastfoodverpackung, Kaffeebechern, Eisschalen, Müslibecher, Bowlbecher …“ befördert. Dennoch hat der Betriebshof das Problem durch die neuen Abfallbehälter in den Griff bekommen und übervollen Eimern, Vermüllung der Nebenbereiche, sogar dem Krähenproblem – sie hatten den Müll immer aus den vollen Behältern gezogen und verteilt – ein Ende gesetzt

Neue Richtlinien für Einweg-„To-Go“

„Keine signifikante Änderung des Müllaufkommens“ erwartet sich Kral von der zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Richtlinie. Diese schreibt vor, dass Einweglebensmittelverpackungen aus Kunststoff sowie Einweggetränkebecher aller Materialien auch in einer Mehrwegverpackung angeboten werden müssen, die nicht teurer als die Einwegverpackung sein darf, aber „angemessenen Pfand“ kosten darf.

Die Krux: Davon ausgenommen sind kleine Verkaufsstellen wie Kioske oder Imbisse, die ihren Kunden dafür aber ermöglichen müssen, eigene Mehrwegbehältnisse mitzubringen. Das Ziel für die Zukunft liegt für Kral in der Müllvermeidung bzw. -reduzierung und nicht in „noch mehr Mülltonnen“.

„Schlechte Gewohnheiten“ sind schuld

„Die Dynamik hat uns schon geschockt“, meinte OB Thomas Kiechle zum Anstieg der Müllmengen. Er machte die „schlechten Gewohnheiten, die wir uns als Gesellschaft angewöhnt haben,“ dafür verantwortlich. Peter Wagenbrenner (CSU) sieht für die Sauberkeit in den Parkanlagen den Kommunalen Ordnungsdienst in der Pflicht. Ingrid Vornberger (SPD) möchte den Menschen nach Vorbild des Klimaschutzes „mehr Eigenverantwortung“ beibringen.

Die Anteile von Touristen und Einheimischen konnte Kral auf Anfrage von Gerti Epple (Grüne) nicht ausmachen, benannte aber ein anderes Ärgernis: „Ich sehe selten einen Raucher, der einen Taschenaschenbecher dabei hat.“ Für das Wegschmeißen von Zigarettenkippen gebe es in anderen Städten „saftig Bußgelder“, bedauerte Vornbeger, alles immer kontrollieren zu müssen. Tobias Hiepp (CSU) machte einen Konflikt zwischen Hygiene und Verpackung aus, zu dem die Leute v.a. während Corona erzogen worden seien. Annette Hauser-Felberbaum (FW) regte an, mehr „Aufklärung“ in Schulen und Kitas zu betreiben – was laut Koemstedt schon längst betrieben wird – während Barbara Haggenmüller (Grüne) das Augenmerk auf die Möglichkeiten lenken will, eigene Behältnisse mitbringen zu können.

Förderlich sah Dominik Tartler (FFK) hierbei auch auf die Läden zuzugehen und sie „zum Mitmachen animieren“. Josef Mayr (CSU) dazu: Von den Händlern bekomme er zu hören, dass sie z.B. keine Wurst oder andere Lebensmittel mehr in von außen mitgebrachte Behältnisse füllen dürfen. „Wenn wir von den Standards nicht runterkommen, kommen wir von der Müllmenge nicht runter.“ „Es muss einfach und selbsterklärend sein, dann wird es angenommen“, war sich 3. Bürgermeisterin Erna Kathrein Groll (Grüne) sicher und befand: „So schlecht sind wir in unserer Stadt gar nicht“, was man an vielen guten Projekten sehen könne und auch Umfragen immer wieder zeigten.