Kempten: Nachnutzung auf ehemaligem Ari-Kasernengelände kommt nur schleppend voran

Kempten – Nachdem die Auflösung des Bundeswehrstandortes Kempten feststand, hatte die Stadt Anspruch an der Artilleriekaserne für Gewerbeflächen angemeldet.

Bedarfe meldeten ebenso Bundespolizei, Zolls und das technische Hilfswerk Kempten (THW) an, und anfänglich sollte auf Weisung der Regierung von Schwaben auch ein Ankerzentrum mit bis zu 1.000 Asylbewerbern/Flüchtlingen untergebracht werden. Letzteres wurde nach Intervention der Stadt zwar verhindert, dennoch muss Platz für 380 Personen bereitgestellt werden. Auf Vorschlag der Stadt werden nun auch alle Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/ West dort untergebracht. Die beabsichtigte Nutzung der Kaserne seitens der Stadt wurde somit hinfällig. Derzeit werden bereits einige Gebäude in der Kaserne als Übergangslösung durch die Bundespolizei genutzt.

Nachnutzung ehemaliges Ari-Kasernengelände: Wie geht es weiter?

Bevor mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann, muss Baurecht durch einen Bebauungsplan geschaffen werden. Das Kasernenareal ist bisher als Sondernutzungsfläche der Bundeswehr ausgewiesen. Zunächst hat das Staatliche Bauamt Kempten eine Machbarkeitsstudie einschließlich diverser Gutachten wie z.B. Flora und Fauna, Bodenbelastung, schützenswerte Arten erstellt. „Wir haben die Konstellation mit allen Bedarfsträgern besprochen, wie sie adäquat untergebracht werden können“, so Baudirektor Andreas Hetzer vom Staatlichen Bauamt Kempten. Nach Prüfung der Machbarkeitsstudie durch die Regierung von Schwaben und der Landesbaudirektion kann die Stadt mithilfe der Studie das sicher einige Zeit in Anspruch nehmende Bebauungsplanverfahren starten.

Für THW und Zoll werden Neubauten errichtet

Die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/ West werden im ehemaligen Stabsgebäude und den sich daran anschließenden drei Unterkunftsgebäuden untergebracht. „Die Gebäude befinden sich noch in einem ordentlichen Zustand. Sie müssen allerdings für die Bedarfe der Polizei angepasst werden. Für die Gebäude entlang der Stephanstraße (ehemaliges Offizier- Unteroffiziersheim, Kantine, Speisesaal, und Küche besteht kein Bedarf. Diese werden abgerissen und es werden dort Gebäude für Polizeizwecke errichtet“, sagt Baudirektor Hetzer. Für das THW und den Zoll werden Neubauten errichtet. Die Bundespolizei verbleibt so lange in den belegten Gebäuden, bis für sie Neubauten errichtet werden. „Was dann mit diesen Gebäuden geschieht, muss dann entschieden werden“, so Baudirektor Hetzer. Alle anderen Gebäude, Hallen werden abgerissen, um Platz für die Neubauten zu schaffen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Die Gebäude und Flächen, die das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und die Regierung von Schwaben für die Unterbringung von Asylanten/ Flüchtlingen nutzen will, muss von Immobilien Freistaat Bayern von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) erworben werden.