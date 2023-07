Kempten: Neubau der Illerbrücke fällig

Von: Christine Tröger

Teilen

So wenig belebt ist es auf der Illerbrücke (leider) nur selten. Staus führen an diesem von vielen Bussen genutzten Knotenpunkt zu häufigen Verspätungen von bis zu zehn Minuten, wie Stadtrat und Busunternehmer Helmut Berchtold (CSU) im Ausschuss beklagte. © Tröger

Kempten – Aktuell sind die Bauarbeiten rund um den Berliner Platz eine Herausforderung für Bauamt und Verkehrsteilnehmer. Noch komplexer gestaltet sich die Gemengelage an der St. Mang-Brücke, die in den nächsten Jahren neu errichtet werden muss, wie Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann im Ausschuss für Mobilität und Verkehr darlegte.

Zwei bis drei Jahre werde es allerdings noch dauern – Vorlaufzeit, die für die diffizilen Planungen benötigt werde. Brücken an dieser Stelle sind laut Wikipedia „mindestens seit dem 14. Jahrhundert überliefert. Als gesichert gilt, dass 1340 die Bürgerschaft über die mittelalterliche Brücke verfügen konnte und somit auch den Brückenzoll eintrieb“. Heute ist sie mit den angrenzenden Kreuzungen „der komplexeste Knotenpunkt in der Stadt“, so Wiedemann.

Im Zuge des Brückenneubaus soll auch des verkehrliche Umfeld neu gedacht und geplant und dadurch die Verkehrssicherheit vor allem des Fuß- und Radweges insgesamt verbessert werden. Zwei mögliche Brückenquerschnitte sollen dazu vom planenden Ingenieurbüro geprüft werden; beide sehen eine Verbreiterung der Verkehrswege um insgesamt rund fünf Meter vor. Vorzugsweise soll der Radverkehr abgesetzt von der Fahrbahn geführt werden, wie es hieß. Geprüft werden soll zudem die Möglichkeit, Geh- und Radwege unter der St.-Mang Brücke verlaufen zu lassen. Aber nicht nur das städtebauliche Erscheinungsbild und der „neuralgische Knotenpunkt“ müssen berücksichtigt werden, sondern auch der Hochwasserschutz.

Neubau der Illerbrücke fällig - Baubeginn frühestens 2027/28

Ein Jahr Bauzeit wird nach Schätzung Wiedemanns „nicht reichen“. Eine Behelfsbrücke soll deshalb zum Einsatz kommen, so dass die Iller auch weiterhin an dieser Stelle überquert werden kann. Der bis dahin möglicherweise fertiggestellte Illersteg kommt für Oberbürgermeister Thomas Kiechle allerdings dafür nicht in Frage.

Die Brücke ist Teil der B19, so dass die Stadt lediglich für die Kosten bei den Gehwegen aufkommen muss. Dafür stellte Wiedemann eine Förderung von 60 bis 70 Prozent in Aussicht. Baubeginn sei „frühestens 2027/28“. Für Grünen-Stadtrat Dr. Stefan Thiemann „könnte es ein zukunftsweisendes Projekt für die Stadt Kempten sein“.