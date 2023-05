Kempten: Spielplatz an der Tiefenbacher Straße wird neu gestaltet

Von: Helmut Hitscherich

Insgesamt sind für die Neugestaltung 250.000 Euro eingeplant © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/Odelinde

Kempten – Auf dem bestehenden Spielgelände in der Tiefenbacher Straße befindet sich ein Großteil der Spielgeräte sowie der ca. drei Meter hohe Spielhügel in einem desolaten Zustand. Hinzu kommt, dass Teile der Anlage nicht mehr den aktuellen Sicherheitsnormen für Spielplätze entsprechen.

Beim Neubau der Kinderkrippe Kieselstein wurden Teile des Geländes als Baustofflager benötigt. Neue Erschließungswege der Kita und der Ausbau des Parkplatzes greifen in den Eingangsbereich des Spielplatzes ein und machen eine Umgestaltung in den Anschlussbereichen notwendig. Im Juni 2022 wurden die Bürger und Bürgerinnen aufgerufen, ihre Wünsche, Ideen, Beispielbilder und Zeichnungen für die Neugestaltung des Spielplatzes einzubringen. Es gingen ca. 40 Beiträge, gerade von Kindern, ein, deren Inhalte so weit wie möglich in die Entwurfsplanung integriert wurden. „Der Beteiligungsprozess von Kindern kam gut an, es gab viele gute Ideen“, so Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Bei einer Informationsveranstaltung am 30. November 2022 wurde die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung informiert. Die Ergebnisse wurden in die weitere Planung übernommen. Der Spielplatz wird mit einem vielfältigen Angebot an Spielelementen und mit dem Um- und Ausbau der Sportflächen für alle Altersgruppen nutzbar sein. Eine besondere Attraktion ist hierbei der Erhalt und der Ausbau des Spielhügels, der zum zentralen Element des künftigen Spielplatzes wird. Er wird mit Rutschen und Kletterelementen ausgestattet. Rundherum werden Sandspielflächen, Schaukeln und ein Karussell angeordnet. Eine Wippe kann auch mit Rollstuhl benutzt werden. „Barrierefreiheit war für uns wesentlich“, so Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann.

Kempten: Neugestaltung Spielplatz an der Tiefenbacher Straße - Maßnahme soll ab Juli umgesetzt werden

Sieben neue Bäume und 25 Solitärsträucher werden das Landschaftsbild bereichern und für Schattenspende sorgen. Hinzu kommen Blüheinsaaten in den Randbereichen zur Förderung der Artenvielfalt. Auf Wunsch der Beteiligten wird die gesamte Anlage eingezäunt, wodurch das Gelände auch für Gruppen der Kindertagesstätte sicherer wird. Ferner wurden im Entwurf und in der Werkplanung der Behindertenbeirat beteiligt, um die Aspekte einer inklusiven und integrativen Anlage so gut wie möglich zu berücksichtigen.

Die Maßnahme soll ab Juli bis Ende Oktober 2023 umgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 250.000 Euro eingeplant. Auf Nachfrage erklärte Wiedemann, dass es für diese Maßnahme keine staatlichen Zuschüsse gäbe, lediglich bei Sportanlagen kann mit Zuschüssen gerechnet werden. Die Umsetzung der vorgestellten Planung wurde einstimmig beschlossen.