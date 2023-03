Kempten: Kulturförderung bekommt Struktur

Von: Christine Tröger

Ein knappes Jahr Arbeit stehen hinter der Neuordnung der Kulturförderung. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Yuri Arcurs

Kempten – Ein knappes Jahr Arbeit stecken in der Neuordnung der Kulturförderung mit neuen Richtlinien und, wie Sabine Modzel-Hoffmann, Abteilungsleiterin Kulturmanagement/Kulturförderung im Kulturamt, vor dem Kulturausschuss beteuerte, stark vereinfachten Antragsformularen – der Testlauf mit der neuen Antragsmaske habe gezeigt, „es ist einfacher für den Antragssteller und spart auch uns sehr viel Arbeit“, so Kulturamtsleiter Martin Fink. Mit den neuen Richtlinien verbunden sollen alle bestehenden Zuschüsse nach Prüfung „ins strukturierte Verfahren überführt werden“.

Die neuen, einstimmig als Empfehlung für den Stadtrat empfohlenen, Förderrichtlinien sollen u.a. für Transparenz und Chancengleichheit, aber auch Planungssicherheit für Verwaltung, Politik und Kulturschaffende sorgen. Wie Modzel-Hoffmann erläuterte, habe sich auf Grundlage von Erfahrungen der vergangenen Jahre eine drei-säulige Fördermatrix entwickelt:

• Strukturförderung zur Grundsicherung nicht-städtischer Kultureinrichtungen, -organisationen und -festivals, die aufgrund von Qualität und Regelmäßigkeit ihrer Angebote eine tragende Rolle für das Kemptener Kulturleben spielen.

• Mit der Impulsförderung möchte die Stadt Anreize setzen und Möglichkeiten schaffen, die Kulturlandschaft weiterzuentwickeln. Gefördert werden sollen z.B. veranstaltungsbezogene Mietzuschüsse, (Klein-)Projekte, innovative Konzepte aber auch Projekte kultureller Bildung.

• Die Basisförderung der Breitenkultur zielt auf das ehrenamtliche Engagement in der Stadt Kempten sowie die Projekt- und Nachwuchsarbeit von Vereinen. Neu dabei ist die Förderung nicht nur für Vereine der Musik- und Brauchtumspflege, sondern auch z.B. Theater-, Soziokultur-, Literatur-, Kunstvereine etc.

Neuordnung Kulturförderung: Anträge nur alle zwei Jahre stellen

Sowohl für die Struktur- von Festivals und Institutionen (wie z.B. das Kunstreich oder der Verein Lolipopp) als auch die Basisförderung Breitenkultur sollen die Anträge für eine bessere Planungssicherheit nur alle zwei Jahre gestellt werden müssen und eine Förderung vor allem bezüglich „den Qualitätsansprüchen der Stadt“ durch den Ausschuss für Kultur und Stadttheater beschlossen werden, statt nur durch eine Jury.

Wichtig war Modzel-Hoffmann zu betonen, dass die Vergabe von Fördermitteln an „sowohl faire als auch angemessen kalkulierte Honorare“ geknüpft seien. Diese sollen sich an aktuellen Honorarempfehlungen z.B. von ver.di, dem Verband für Darstellende Künste, dem Tonkünstlerverband oder auch dem BBK orientieren. „Wir wären die erste Stadt in Deutschland, die das macht“, freute sich Modzel-Hoffmann.

Andreas Kibler (FW) äußerte den am Ende auch so beschlossenen Wunsch, dass auch z.B. Festivals die Förderzusage nur für ein Jahr bekommen, „sodass man erst sehen kann, ob die Stadt es weiter fördern will“.