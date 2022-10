Wo ist Kemptens Subkultur?

Von: Tizian Pöhlmann

Nur ein dünner Vorhang trennt die eine Welt von der anderen. © Tizian Pöhlmann

Kempten – Plätze für Subkultur sind Mangelware. Hoffnung gibt der szenografischen Audiowalk von Rahel Seitz im ehemaligen Gewächshaus.

Räume und Orte spielen in den Erzählungen unserer Zeit eine Rolle, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Man denke nur an Videospiele. Dort gibt der Schauplatz, die erzählte Welt den Handlungsspielraum vor. Umso schöner ist es, dass man nun Raumerzählungen im „echten“ Leben in Kempten erleben kann. Den szenografischen Audiowalk „Durch die Welten gegangen bist du ein anderer“ von Rahel Seitz konnte man schon in der KunstNacht erleben nun im ehemaligen Gewächshaus. Dort wird eine Schippe draufgelegt: Kopfhörer auf, Vorhang zur Seite ziehen und man betritt nicht eine, sondern mehrere Welten. Man hört minimalistische Klänge von Marcel Daemgen, die mal hypnotisierend, mal verstörend wirken. Eine Stimme schildert,wie sie den Raum erlebt, was sie sieht, fühlt, und wie sie sich bewegt. Was sehe, was fühle ich und wie bewege ich mich durch die Rauminstallation? Theoretische Texte schwirren durch den Raum. „Die Stadt gehört uns allen“, sagt eine Stimme. Man grübelt, was schließt „uns“ ein und schließt es etwas aus? Schon wird man in den nächsten Raum geschickt. Dort ist es ruhig. Kissen laden zum Sitzen ein. Licht und Schatten spielen mit sich selbst und mit der eigenen Wahrnehmung. Wie beeinflussen der Raum, die Stimmen, und die Musik mein Zeitempfinden? „Hat sie eine Art Schauder vor dem Ewigen erfasst?“

Durch die Welten gegangen, bist du ein anderer. © Rauminstallation Rahel Seitz, Foto: Tizian Pöhlmann

Insgesamt werden vier Räume erzählt: utopischer Marktplatz, japanisches Teehaus, spanisches Forschungshaus, und Walliser Alpe Dadurch, dass die Räume nur durch Vorhänge voneinander getrennt sind, ist ein Raum auch immer im anderen anwesend. Entweder als ein Vertrauter oder als ein Fragezeichen: Was kommt noch? Man stellt sich die Fragen, was verbindet die Orte miteinander? Welche Bedeutung spielt die Reihenfolge? „Gehen Sie bitte zum Ausgang. Draußen erwarten Sie weitere Abenteuer“, hört man am Ende. Das wichtigste Bindeglied der Räume ist vermutlich jeder Besucher selbst. Überhaupt war es schwierig, einen Raum für den Audiowalk zu finden, meint Franz Schröck vom Architekturforum Allgäu e.V. Sowohl in der Allgäuhalle als auch im ehemaligen Schießstand im Riederau war es nicht möglich. Wo findet Subkultur in Kempten überhaupt statt? Diese Frage kann man zumindest für dieses Wochenende beantworten. Rahel Seitz ist auch Gewinnerin eines Wettbewerbs des Architekturforums Allgäu. Im Frühjahr werden Hühner das Reglerhaus erobern, verrät die Künstlerin.

Der szenografische Audiowalk findet Donnerstag, 20. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, jeweils ab 18.30 Uhr im ehemaligen Gewächshaus, Altusrieder Straße 13 statt. Ein spontaner Besuch ist ebenso möglich wie mit Reservierung unter: kommunikative_raeume@gmx.de