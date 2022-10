Kempten: Flucht, Faustschläge, dann in Fesseln

Teilen

Symbolbild © Bildagentur Panthermedia HayDmitriy

Kempten – Ein Mann verhielt sich aggressiv im Getränkemarkt, aber nicht nur dort.

Am Montagnachmittag, 17. Oktober, verhielt sich ein 35-jähriger Mann aggressiv gegen das Personal eines Getränkemarkts, gibt die Polizeiinspektion Kempten an. Der Mann bekam Hausverbot, die Polizei wurde informiert und die Fahndung sofort eingeleitet.

Eine Polizeistreife traf den Mann am Pfeilergraben an. Der Mann beleidigte die Polizeibeamten, benutzte eine Getränkedose als Wurfgeschoss und versuchte die Polizeibeamten mit Fäusten zu schlagen. Die Polizisten fesselten den Mann und brachten ihn zur Dienststelle. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Täter die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend und leistete Widerstand gegen die getroffenen Maßnahmen. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Widerständler in Gewahrsam genommen. Diesen erwartet eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.