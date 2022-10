Kempten: Poller sollen Autos ausbremsen

Von: Martina Ahr

Markus Wiedemann, Leiter des Amtes für Tiefbau und Verkehr, erklärte Interessierten, wie Poller und Pflanzenkübel den Verkehr in der Kronenstraße ausbremsen sollen. © Ahr

Kempten - Die Verkehrsregeln in der Kronenstraße werden ignoriert. Poller sollen Abhilfe schaffen

Hupen, wildes Parken, Wendeverkehr, ein Ignorierender nächtlichen Durchgangssperre: Obwohl am Rathausplatz strenge Verkehrsregeln gelten, beklagen sich Anwohner und Anwohnerinnen bei einem Informationsabend zu den geplanten Baumaßnahmen in der Kronenstraße.

Der Straßenverkehr muss geregelt werden

Genau ein Jahr ist die Entscheidung des Verkehrsausschusses alt, mittels hydraulischer Poller, die nachts nur noch Rettungsdienste durchlassen, und Pflanzenkübel, die auch tagsüber die Fahrbahn verengen, den Verkehr in der Kronenstraße zu beruhigen. So soll es gelingen, das nächtliche Durchfahrverbot durchzusetzen. Das funktioniert aktuell noch nicht: Messungen haben ergeben, so Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann, dass jede Nacht etwa 200 bis 250 Autos die Kronenstraße befahren – obwohl dies zwischen 22 und 6 Uhr nicht gestattet ist. Auch tagsüber werden die Regeln ignoriert. Obwohl Schrittgeschwindigkeit gefordert ist, werde diese „massiv überschritten“. Eine einwöchige Messung im Jahr 2020 habe gar ergeben: „Null Prozent des Verkehrs fährt Schrittgeschwindigkeit“, so Wiedemann. Die meisten Geschwindigkeiten lägen bei 20 bis 25 Stundenkilometer. Insgesamt seien es 40.000 Autos, die in dieser Beispielwoche die Strecke passiert haben.

Anwohner fordern Blitzeranlage

Der Wunsch, den Anwohner und Anwohnerinnen mehrfach äußerten, war der nach mehr Verkehrsüberwachung, am liebsten gar durch eine feste Blitzeranlage. Die müsse sich bei den vielen Geschwindigkeitsüberschreitungen schnell refinanziert haben, so ein Anwohner. So einfach sei das aber nicht, erklärt Wiedemann: Was in Baden-Württemberg vielerorts zu sehen sei, ist in Bayern nicht zulässig, die Stadt darf keinen festen Blitzer installieren. Eine ständige personelle Verkehrsüberwachung sei aus Kapazitätsgründen auch nicht möglich. Außerdem zeige die Erfahrung auch in anderen Stadtteilen, ergänzt OB Thomas Kiechle, dass eine Überwachung nicht nachhaltig wirke. Sobald nicht mehr ständig kontrolliert werde, „spricht sich das herum“ und der Zustand kehre wieder zum Alten zurück.

Die Sorgen der Gewerbetreibenden sind wohl grundlos

Wiedemann sagt klar: Um den Verkehr in der Kronenstraße dauerhaft zu beruhigen, müssen bauliche Veränderungen her. Die Maßnahmen werden aber zusätzlich durch Kontrollen begleitet. Mehrere anwesende Gewerbetreibende sorgen sich, dass die Verkehrsberuhigung den Handel negativ beeinflussen könne, denn man beobachte, „dass die Leute heute am liebsten direkt mit dem Auto in den Laden fahren wollen“. Die Messungen hätten allerdings ergeben, erläutert Wiedemann, dass etwa 70 Prozent der Fahrten in der Kronenstraße weniger als drei Minuten dauerten, das sei reiner Durchgangsverkehr, da werde kein Geld ausgegeben.

Allen gerecht werden

Man müsse auch allen Bedürfnissen gerecht werden, so Kiechle zum Thema Handel. In der Kronenstraße seien mehrere Optionen möglich gewesen, von einer Vollsperrung für den Individualverkehr bis hin zu „alles bleibt, wie es ist“. Die Poller und Pflanzenkübel seien ein Kompromiss, der alle Bedürfnisse berücksichtigen soll. Der Verkehr solle reduziert, nicht verhindert werden. Wiedemann weist darauf hin, dass an der Gerberstraße dann zusätzliche Parkplätze zur Verfügung stehen werden. 15 Minuten lang kann dort künftig geparkt werden, „genug Zeit für eine schnelle Besorgung in der Bäckerei“. Ein Problem gibt es noch: Wann die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt, ist unklar. Obwohl das Vorhaben bereits ausgeschrieben worden ist, liegen bislang noch keine Angebote vor. „Die Firmen sind voll ausgelastet“, sagt Tiefbauamtsleiter Wiedemann.