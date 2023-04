Bauer hält Streit um kulturelle Aneignung für verquer

Prof. Dr. Ulrich Bauer im Vortrag zu Geschichte des Rassismus: „Nazis waren keineswegs originell“

Von: Elisabeth Brock

Prof. Dr. Ulrich Bauer legte in seinem Vortrag die historischen Wurzeln des Rassismus dar und empfahl das Buch von Götz Aly „Europa gegen die Juden“. © Brock

Kempten - Der volle Saal des Kulturvereins „Lollipop“ beweist es: Das Thema Rassismus bewegt viele Menschen und Referent Prof. Dr. Ulrich Bauer von der Hochschule Kempten schöpfte aus einem großen Fundus an Wissen und persönlichen Erfahrungen.

Wenn er sich über Rassismus und Diskriminierung äußere, so Bauer, dann aus der westlichen Sicht, die sich von der in anderen Kulturen erheblich unterscheide. Die Idee, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, stamme aus dem Monotheismus, der postuliere: „Vor Gott sind alle Menschen gleich.“ Anderswo, zum Beispiel in Indien und China, herrschten andere Vorstellungen. Ausgeprägter noch als rassistische Diskriminierung sei hierzulande die Diskriminierung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts sowie die Altersdiskriminierung.

Der Begriff Rasse wurde vor etwa 800 Jahren geprägt und galt lange Zeit als unproblematisch. Erst seit den 1930er Jahren wird kritisch über Rassismus reflektiert und geredet. In Deutschland, das im Gegensatz zu England und Frankreich kaum Kolonien hatte, gab es vermutlich auch weniger Kontakt mit Leuten, die anders aussehen.

Rassismus soll andere Menschen kleinmachen

In sogenannten Völkerschauen wurden zwischen 1920 und 1935 Menschen aus den Kolonien wie in einem Zoo vorgeführt. Biologische Merkmale, wie die Hautfarbe, wurden herangezogen, um Überlegenheit und Unterlegenheit zu begründen, Rassismus soll andere Menschen kleinmachen.

Bauer erläuterte die unterschiedlichen Ausprägungen von Rassismus und dessen geschichtliche Entwicklung in Ländern wie den USA, Japan und Israel, sowie Rassismus als Staatsform wie einst in Südafrika. Anfang des vergangenen Jahrhunderts war Biologie die Leitwissenschaft, fand ein Weltkongress der Eugenik statt und Rassist sein hieß, modern sein.

Das Vorbild Hitlers

„Die Nazis waren keineswegs originell. Sie haben vorhandene Ideen aufgegriffen und populär gemacht. Dass Juden eine minderwertige Rasse seien, war europäischer Konsens – die Mörder aber waren Deutsche.“ Vorbild Hitlers, seine Identifikationsfigur, war der radikal antisemitische und rassistische Karl Lueger, seit 1897 Oberbürgermeister von Wien.



Bauer zeigte Kopien aus Lehrbüchern, die beweisen, dass Rassismus in den 1940er Jahren anhand von Atlanten und sogar im Mathematikunterricht gelehrt wurde. Heute würden in Japan schwarze Menschen massiv ausgegrenzt und das chinesische Volk halte sich für allen anderen überlegen, während hierzulande der Diskurs über Rassismus lebhaft geführt werde. „Nicht jede Äußerung über biologische Merkmale, also ob alt, jung, dick oder dünn ist rassistisch“, so Bauer.

Bauer hält Streit um kulturelle Aneignung für verquer

Den Streit um „kulturelle Aneignung“ hält er für ziemlich verquer, gar hysterisch. „Freundliche alte Damen, die sich einen Sombrero aufsetzen und tanzen, wollen ja niemanden verletzen, niemanden abwerten.“ Er fragte, ob diese „alberne Gesinnungsausputzerei“ eventuell von den wirklichen Problemen im Lande ablenken soll und ob sich manche Leute damit als besonders empfindsam von anderen positiv abheben wollen?



Das offenbar erleichterte Publikum spendete reichlich Applaus und wird wohl auch den Literaturempfehlungen des Referenten zum Thema Geschichte des Rassismus Beachtung schenken.