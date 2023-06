Fahrraddemo: Kempten radelt für ein gutes Rad-Gesetz

In der Vergangenheit fanden die Fahrraddemos guten Zulauf. Wie wird es dieses Mal sein? © Bäucker

Kempten: In die Pedale treten und für mehr Gleichberechtigung der Radfahrer im Straßenverkehr kämpfen. Das will der ADFC am Freitag mit seiner Demonstration.

Bayern soll demnächst sein erstes Rad-Gesetz bekommen. CSU und Freie Wähler basteln gerade an einem Entwurf, der noch vor den Sommerferien im Landtag vorgelegt werden soll. Was bisher dazu bekannt geworden ist, reicht uns nicht, sagt der „ADFC Bayern“: „Wir möchten deshalb für mehr sichere Radwege werben, für die Gleichberechtigung des Fahrrads auf unseren Straßen und die Einbeziehung unserer Kompetenz“, so Lutz Bäucker, der Vorsitzende des ADFC Kempten-Oberallgäu. Mit einer großenRadl-Demo am Freitag, 30. Juni, soll dafür ein Zeichen gesetzt werden. Um 17 Uhr startet der Tross der Radler am Brunnen auf dem Hildegardplatz. Die Kemptener Polizei sorgt für sichere und freie Fahrt. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

hf