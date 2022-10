Kempten: Schach-Großmeister im Forum Allgäu

Von: Katharina Müller-Tolk

Sebastian Siebrecht (links) zeigt den Kindern und dem zweiten Bürgermeister Klaus Knoll (rechts), worauf es beim Schach ankommt. © Müller-Tolk

Kempten – Im Forum Allgäu gelang es Großmeister Sebastian Siebrecht die Faszination für Schach zu wecken.

In dieser Woche, einschließlich heute Samstag, verwandelten Sebastian Siebrecht, Schach-Großmeister, und sein Team das Forum Allgäu mit dem Projekt „Faszination Schach“ zum dritten Mal in eine Schacherlebniswelt. Oberbürgermeister Thomas Kiechle hatte die Schirmherrschaft übernommen.

Über 75 000 Kinder konnte Sebastian Siebrecht, dem 2020 der Deutsche Schachpreis verliehen wurde, mit seiner Aktion „Faszination Schach“ in über 90 Einkaufszentren mit dem Schachspiel in Berührung bringen. In Anwesenheit von Centermanagerin Ekaterina Avdosyev und dem 2. Bürgermeister Klaus Knoll durfte die vierte Klasse der Fürstenschule Großmeister Sebastian Siebrecht beim „Eröffnungszug“ der diesjährigen Veranstaltung über die Schulter schauen. Mit spielerischer Leichtigkeit verstand Siebrecht es, die Aufmerksamkeit der Kinder zu fesseln. Konzentriert lauschten sie seiner Einführung in das königliche Spiel und durften selbst „Hand anlegen“ an Bauern, Springer und Läufer. Die Grundschüler waren mit sichtbarer Begeisterung bei der Sache, als sie an den Schachbrettern Platz nahmen – zunächst spielten sie Bauern gegen Bauern, dann Bauern gegen Königin und manch einer wollte gleich mit allen Figuren loslegen.

Im Forum Allgäu versammelten sich Jung und Alt vor dem Schach-Großmeister

Kinder und Jugendliche für das Spiel zu begeistern – weg von den Bildschirmen hin zu einer haptischen, anlogen Beschäftigung, die sie geistig fördert, fordert und Spaß und Spannung bringt, ist für Sebastian Siegbrecht das Herzstück der Aktion. Einkaufszentren wie das Forum Allgäu seien hervorragende Multiplikatoren, um die „Faszination Schach“ nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern dem Querschnitt der Bevölkerung nahezubringen, so Siebrecht. Denn Schach ist ein generationenübergreifendes Spiel – so fanden sich bereits bei der Eröffnung der Veranstaltung auch ältere Besucher des Forums ein, die sich sofort unter die Kinder mischten und eine Partie mitspielten. Alexander Suvorov, deutscher Junior Meister, der Siebrecht in dieser Woche unterstützt hatte, erzählt auf die Frage nach seinen Anfängen, dass er als Fünfjähriger von seinem Großvater ans Schachspielen herangeführt wurde