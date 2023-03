Kempten: Serie des TSV Kottern abgerissen

Von: Emanuele Domenico

Gegen Türkspor Augsburg konnten sich die Kemptener nicht durchsetzen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Waldemar Thaut

Kempten – Die Serie des TSV Kottern ist im elften Spiel gerissen – gegen Türkspor Augsburg verloren die Allgäuer mit 2:3 (0:1).

Kottern tat sich von Beginn an schwer gegen den Tabellensechzehnten und kam nicht richtig in die Partie. Die Gäste hatten in der 17. Minute, nach einem schönen Angriff, die Chance zur Führung - waren aber nicht konsequent genug. Kottern hatte im Gegenzug eine Riesenchance, aber die Augsburger Defensive konnte klären.

In der 39. Minute kam es dann zur Führung für die Gäste: Nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte Schiedsrichter Florian Ziegler auf den Punkt. Jeton Abazi verwandelte sicher zum 0:1. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel der Gastgeber besser, aber trotzdem bekamen sie die Partie nicht in den Griff. So erhöhten die Gäste durch Turgay Karvar, der nach einem schönen Solo zum 0:2 abschloss (60.). Doch Kottern zeigte sich kämpferisch und erzielte durch Nico Beutel in der 63. Minute den Anschlusstreffer. Beutel war im Strafraum gefoult worden und verwandelte den Elfmeter selbst zum 1:2.

Serie des TSV Kottern abgerissen: Siegtreffer für Türkspor Augsburg in der 84. Minute

In der 65. Minute war sie plötzlich da, die Chance auf den Ausgleich, aber der Schuss von Matthias Jocham ging ans Außennetz. In der 74. Minute war es wieder Beutel, der erneut im Strafraum gefoult wurde und wieder selbst den gegebenen Strafstoß zum 2:2 verwandelte. Kottern hatte zur Mitte der Partie die stärksten Phasen und auch noch Chancen selbst in Führung zu gehen, aber die Konsequenz fehlte. Die Punkteteilung verhinderten die Gäste; nach einem Freistoß bekam Keeper Antonio Mormone den Ball nicht richtig zu fassen und Karvar erzielte sein zweites Tor und den Siegtreffer für Türkspor Augsburg in der 84. Minute. Das Spiel endete 2:3.

Die Stimmen nach dem Spiel

„Wir wollten heute auf jeden Fall was mitnehmen aus Kottern – dass es drei Punkte werden, hätten wir nicht erwartet. Meine Mannschaft hat sich in den letzten Partien gut präsentiert und wurde heute – auch mit etwas Glück – belohnt,“ so Gästetrainer Servet Bozdag.

„Das Spiel verlief nicht so, wie wir uns das vorgenommen hatten. Die ganze Woche verlief nicht optimal und es ist wieder die Geschichte; wir haben viel Qualität in der Mannschaft, aber wir haben uns das Leben selbst in einigen Situationen schwer gemacht. Wir hatten eine tolle Serie und es war eine unnötige Niederlage, die sie hat reißen lassen,“ so Kotterns Trainer Frank Wiblishauser nach der Partie.