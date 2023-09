Kempten: So geht die Briefwahl - Wer in Ruhe zu Hause wählen will, sollte planen

Von: Susanne Lüderitz

Bereits jetzt ist die Briefwahl für die Landtagswahl und die Bezirkstagswahlen am 8. Oktober in Bayern möglich. © Symbolfoto: PantherMedia/AngelaRohde

Kempten/Landkreis – Am 8. Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag und neue Bezirkstage. Frühentschlossene können ihre Kreuzchen aber bereits jetzt machen. Denn seit 28. September ist die Briefwahl möglich. Und so funktioniert‘s.

Die Briefwahl erfreute sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Gerade während Corona hat der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler zugenommen. Wer per Post wählt, hat am Wahltag Zeit für andere Aktivitäten und spart sich dann den Gang ins Wahllokal. Knapp 40 Prozent der Wähler im Jahr 2018 entschieden sich dafür, bereits im Vorfeld den ausgefüllten Stimmzettel per Brief zu versenden. In Kempten waren es rund 25 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 stieg der Briefwahlanteil auf ca. 40 Prozent in Kempten und 50 Prozent in Bayern.

Antrag für die Briefwahl stellen - so funktioniert‘s

Um per Brief zu wählen oder an einem anderen Ort zu wählen, benötigt man einen Wahlschein, der beantragt werden muss. Dieser Antrag findet sich auf der Rückseite der Wahl-Benachrichtigung. Jene sollte bis 17. September automatisch ins Haus flattern und dient auch dazu, sich am Wahltag im Wahllokal auszuweisen. Zur Not reicht hier aber auch der Personalausweis oder der Reisepass.

Auf der Rückseite eben jener Wahl-Benachrichtigung findet sich allerdings auch der Antrag für die Briefwahl. Dieser wird ausgefüllt an die Gemeinde geschickt oder dort abgegeben.

Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit. Auch per Post oder Mail kann die Briefwahl beantragt werden. Dafür benötigt die Gemeinde den vollständigen Namen des Antragstellers, das Geburtsdatum und die Adresse.

Manche Gemeinden bieten auch ein Online-Formular an, um die Briefwahl zu beantragen, z.B. unter serviceportal.komuna.net/iws_IWS/start.do?mb=9763000.

Hierfür ist die Wählerverzeichnisnummer, die sich auf der Wahl-Benachrichtigung findet.

Egal welchen Weg man sich aussucht, um die Briefwahl zu beantragen: Man sollte genügend Zeit einplanen, damit die Briefwahlunterlagen auch rechtzeitig zuhause ankommen. Der Antrag für die Briefwahl sollte bis spätestens 1. Oktober beim zuständigen Wahlamt sein.

Briefwahlunterlagen abholen oder im Vorfeld im Wahlamt wählen

Alternativ bietet sich an, die Unterlagen direkt beim Wahlamt zu holen. Sogar die Stimmabgabe im Vorfeld ist dort vor Ort möglich, selbst wenn die Wahl-Benachrichtigung noch nicht da ist. Das Wahlamt in Kempten zum Beispiel hat vor der Wahl zusätzliche Öffnungstage.

Mehr Infos z.B. unter: kempten.de/wahlen-2348.html

In der nächsten Woche lesen Sie über das Wahl- und das Auszählungsverfahren.