Kempten nicht nur Doppelstadt, sondern Tripple-Stadt

Kempten soll „mehr Stadt“ und weniger Verbote wagen. Das ergab die Analyse beim Förderprogramm „Starke Zentren“

Von: Susanne Lüderitz

Als die Expertengruppe Kempten besuchte, standen 18 Geschäfte leer. Das ist laut Diplom-Ingenieur Josef Lueger vom Beraterbüro Modul5 „nicht schlecht“, sei aber ein „leichtes Duftzeichen“. Derzeit ausgestorben: Das Geschäft an der Klostersteige, in dem zuletzt Kleidung von Marc Cain angeboten wurde. © Lüderitz

Kempten - Interessante Ergebnisse, Verbesserungsansätze und Projekte kamen beim „Fitnessprogramm Starke Zentren“ für Kempten heraus. Jetzt geht es noch um die Umsetzung.

Personalmangel im Handel, geringere Kaufkraft durch Inflation, mehr Onlinebestellungen und in der Folge weniger Kundschaft und verwaiste Läden in den Innenstädten. In einigen Allgäuer Städten hat der Leerstand bereits um sich gegriffen. Was kann die Stadt Kempten tun, damit sie auch in Zukunft lebendig bleibt? Wie kann die Stadt resilient werden? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, hat sich die Kommune für das Förderprogramm „Fitnessprogramm Starke Zentren“ beworben. „Man muss mehr machen, als Einkaufsstadt sein“, sagt Diplom-Ingenieur Josef Lueger vom Beraterbüro Modul5 aus Wien, als er die Ergebnisse der Analyse am Dienstag im Beirat für Tourismus und Stadtmarketing vorstellte.

„Es ist so sauber und aufgeräumt hier“, hätten die Berater bei ihrem Besuch in Kempten gestaunt, erzählte Lueger, aber meinte es wohl nicht nur positiv. Demografisch sei die Stadt gut aufgestellt und auch Handel könne man. „Wir können Digitalisierung“, hätten die Händler und Bewohner in der Corona-Zeit gemerkt. Insofern sei man gut vorbereitet für die Zukunft.



Aber es hätte etwas gefehlt: „Urbanität hat gefehlt“, so Lueger. Insbesondere hätten er und seine Kollegen die Jugendlichen vermisst: „Das Potential einer Hochschulstadt wird nicht ausgeschöpft“, sagte er.



Damit in Zusammenhang steht das von den Beratern attestierte „Defizit im Bereich Begegnungsorte“. Iller und Stadtpark seien zu stark reglementiert, zum Beispiel mit Alkoholverbot, als dass sich mehr junge Menschen dort aufhalten würden. Die konsum­orientierte Innenstadt spreche die Jugendlichen, arme Menschen oder einfach „andere“ Menschen oft gar nicht an.



Kempten nicht nur Doppelstadt, sondern Tripple-Stadt

Aufgefallen sei den Analysten auch die hiesige enge Definition von Zentrum als Kern-Innenstadt. Allerdings gehöre auch das Bildungszentrum um den Bahnhof, die Iller und die Römerstadt im Sinne einer „Tripple­stadt“ zum Zentrum. Und diese Teilzentren bräuchten Treffpunkte. „Wo ist das Café­haus, der Spielplatz in der Spinnerei?“



Ebenfalls eine Erkenntnis aus Corona: Weniger Verkehr bringt mehr Bewegungsfreiheit. Das hätten die Befragungen ergeben. Man sei in der stillen Zeit mehr hinausgegangen, es sei leiser gewesen.



Darüber hinaus habe eine offene Gesellschaft bereits andere Ansprüche an die Wohnformen als die klassischen, wie man sie in Kempten finde.



Ausprobieren und experimentieren

Das im Förderprogramm erarbeitete Rezept hat mehrere Punkte: Es sei wichtig, „mehr Stadt“ zuzulassen durch „differenzierte Deregulierung“. Lueger empfahl, mutige Entscheidungen zu treffen und die einzelnen Zentren mit Bussen, Rad- und Fußwegen zu vernetzen.



Modell für eine probeweise Deregulierung könne der Skater­park am Illerdamm werden. Dafür bräuchte es zum Beispiel Mülleimer, Licht und eine Abstimmung mit der Nachbarschaft. Hier könne man etwa für sechs Monate schauen, ob die Neuerungen funktionieren und ansonsten wieder zum Alten zurückkehren. Bei temporären Maßnahmen gebe es weniger Angst, etwas falsch zu machen. Als „Labor“ für eine konsumfreie Nutzung, zum Beispiel mit Boccia, könne der Sankt-Mang-Platz funktionieren, um die Angebote anschließend auch an anderen Orten einzuführen.



Bei der Allgäuhalle müsse sehr gut überlegt werden, wie mit dem Parkplatz umgegangen werde, weil das die „letzte innerstädtische Ressource“ sei. Temporär konnte sich Lueger Kultur dort vorstellen.



Für ein Gelingen der Projekte müssten sich die Akteure noch besser vernetzen, die politischen Kräfte müssten gebündelt werden, „es braucht Konsens!“. Und man müsse Initiativen ermöglichen. „Wenn Sie gegeneinander arbeiten, werden Sie das Ziel nicht erreichen“, sagte Luegeer. Wichtig sei daher unter anderem ein Manifest und ein Lenkungsteam in der Verwaltung.



„Quelle für Widerspruch ist häufig Unkenntnis“



Ebenfalls sollten immer die Anrainer frühzeitig miteingebunden werden. Sie sollten die Möglichkeit bekommen, mitzugestalten. Aber auch rechtzeitige, umfassende Information könne hilfreich sein, wie in der Wiener Mariahilfer Straße, deren verkehrsberuhigte Zukunft mehrere Monate im Vorfeld auf die Straße gemalt war, sodass sich jeder vorstellen könnte, wie es dort einmal aussehen würde.



Veränderungen sind für einen Teil der Öffentlichkeit zumeist unbequem. Die Orientierung am Widerspruch ist ein guter Boden für parteipolitisch motivierte Arbeit, aber ein denkbar schlechter Berater in Veränderungsprozessen, denn am Ende sind Verzögerungen oder Stillstand das zermürbende Ergebnis.“

Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des Citymanagements Kempten, das ebenfalls bei der Erarbeitung der Analysen und Projekte beteiligt ist, ergänzte, dass es zum Beispiel für „Sessions am Abend“ oder weniger strenge Sperrstunden eine enge Abstimmung mit den Anwohnern brauche. Allerdings müsse man davon wegkommen, wegen „einer Beschwerde“ schon ein Verbot auszusprechen. Auch Annette Hauser-Felberbaum (FW) sah es als wichtig an, die Veränderungen gemeinsam anzugehen.



Und Thomas Hartmann (Grüne) findet, Kempten solle sich dazu bekennen, urban zu sein. Jahrelang habe man sich so verhalten, als sei man keine große Stadt, sondern ein Ort irgendwo im südlichen Oberallgäu. Beiratsvorsitzender Joachim Saukel (FW) prognostizierte, dass für die Umsetzung der Projekte viel Arbeit nötig sei.



Der Stadtrat hatte die Ergebnisse des „Fitnessprogramm Starke Zentren“ im März bereits „zustimmend zur Kenntnis“ genommen.

Lebendiges Abschluss-­Event Zum offiziellen Abschluss des Förderprojektes „Fitnessprogramm Starke Zentren“ findet am 10. August, ab 16 Uhr ganz im Zeichen des Aufbruchs ein Event auf dem Sankt-Mang-Platz statt. Hier gibt es ein geselliges Treffen mit Bandmusik, einem Fässer-Upcycling-Projekt und einer Show des Kari Tanzhauses.