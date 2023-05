Kempten: Spatenstich für sechs BSG-Allgäu-Reihenhäuser auf der Halde Nord

Von: Susanne Lüderitz

Gut gelaunte Stadtvertreter und Baubeteiligte beim Spatenstich auf der Halde Nord (v.l.): Baureferent Tim Koemstedt, BSG-Allgäu-Vorstand Ralf Kehrer, Oberbürgermeister Thomas Kiechle, BSG-Allgäu-Vorständin Tanja Thalmeier, BSG-Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Fleschutz und Wendelin Höllisch, Geschäftsführer der Firma Xaver Lipp. © Lüderitz

Kempten – Die Kulisse stimmte: Die Vögel zwitscherten im satten Grün und ab und zu dröhnte ein großes Muldenfahrzeug die Haupterschließungsstraße der Halde Nord hinauf. Beide kündeten von einem Neubeginn.

Im Baugebietversammelt hatten sich am Dienstag Vertreter der BSG-Allgäu, Bau- und Siedlungsgenossenschaft sowie der Stadtverwaltung, des Stadtrats und des Baureferats. Sie feierten den Baubeginn von sechs Reiheneigenheimen zwischen Lechweg und Tobias-Dannheimer-Straße.

Insgesamt 122 BSG-Doppel- und Reihenhäuser entstehen an dem Hang im Kemptener Norden in den nächsten Jahren. „Gerade in der jetzigen Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, ein solche Projekt auch anzupacken“, sagte Vorstand Ralf Kehrer. „Aber dennoch ist es aus unserer Sicht gerade jetzt wichtig, den dringend benötigten Wohnraum“ zu schaffen. Deshalb freute er sich, dass auf der Halde familienfreundliche Eigenheime entstehen.

Spatenstich in Kempten: Bald rollen die Bagger an

Nach wie vor sei der Wohnungsmarkt in Kempten angespannt, sagte auch OB Thomas Kiechle. Er dankte der BSG dafür, dass das Projekt gerade jetzt in die Umsetzung gehen könne. Das dies möglich sei, sei ein Zeichen für die Stärke der BSG und auch für den dynamischen Wohnungsmarkt in Kempten. Die Reihenhäuser mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 135 Quadratmeter ziert alle ein Garten, sie besitzen eine Luft-Wärme-Pumpe, die mit dem Strom einer PV-Anlage läuft, und werden in Holz-Hybridbauweise – mit einem massiven Keller und einer Holzkonstruktion ab dem Erdgeschoss – errichtet.

Dazu kommen u.a. Garage und Fußbodenheizung. Verkaufsstart für die Häuser ist auf der Bau- und Immobilienmesse „Mein Zuhause“ am 6./7. Mai im Kemptener Eisstadion. Die Bagger rollen in den nächsten Tagen an. Ein Teil der Häuser kann dieses Jahr fertiggestellt werden, ein Teil nach dem Winter – je nach Witterung. „Es könnte sein, dass im Herbst schon der nächste Bauabschnitt angegangen werden kann“, so Manuel Burkart von der BSG.