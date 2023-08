Kempten: Spendenübergabe für vielfältige Projekte

Von: Jörg Spielberg

Das Foto zeigt (v.l.) Marlen Mazur (stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes der Sportvereine), Oberbürgermeister Thomas Kiechle, Prof. Dr. Johannes Steinbrunn (1. Vorsitzender Förderverein „Unsere Schule in Äthiopien“, Christian Geiß (Vertriebsleiter und Prokurist Dorr GmbH & Co. KG), Andreas Pfisterer (Leitung Heilpädagogische Tagesstätte der Lebenshilfe Kempten), Benjamin Fackler (stellv. Geschäftsführer Lebenshilfe Kempten), BIG-Koordinatorin Judith Grimm und Thomas Baier-Regnery (Referent für Jugend, Schule und Soziales). © Spielberg

Kempten – Vergangene Woche wurden im Garten der Heilpädagogischen Tagesstätte der Lebenshilfe Kempten an vier Projekte Spenden der Firma Dorr übergeben.

Bedacht wurde die Beteiligung am Host Town Programm der Special Olympics 2023 (1.000 Euro), der Bau einer Grundschule in Äthiopien (1.000 Euro), die Tagesstätte der Lebenshilfe (2.000 Euro) und das Projekt „Bewegung als Investition in die Gesundheit: BIG“ (1.000 Euro).