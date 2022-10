Kempten: Stadtpfarrer Thomas Rauch ins Amt eingeführt

Im Namen der Pfarrgemeindräte überreichte deren Vorsitzende Manuela Ludwig (zweite von rechts) Pastoralassistentin Luisa Stelzle, Theresia Zettler und Pfarrer Thomas Rauch zu ihrem Einstand Geschenktüten. © Sabine Verspohl-Nitsche/pdke

Kempten – Thomas Rauch ist der neue Stadtpfarrer von St. Lorenz.

Wir feiern Kirchweih als Erinnerung daran, dass Kirche immer zu reformieren und zu erneuern ist – als Erneuerung des Bewahrenswerten in der Kirche und mit Mut für Erneuerung“, erklärte der neue Stadtpfarrer von St. Lorenz Bischöflicher Geistlicher Rat (BGR) Thomas Rauch dieses Hochfest am Tag seiner offiziellen Amtseinführung. In den momentan schwierigen Zeiten sei ihm wichtig, drei positive Dinge zu nennen: „Es ist schön, ein Christ zu sein; es ist schön, Pfarrer zu sein und es ist schön, in Kempten zu sein“, so Rauch am Sonntagabend in seiner Predigt während des Festgottesdienstes in der Basilika, in dem er von 30 Priestern und Diakonen, unter ihnen sein Bruder Franziskanerpater Ulrich Rauch und der ehemalige Stadtpfarrer Dr. Bernhard Ehler, sowie beinahe 50 MinistrantInnen begleitet wurde.

Prominenz aus dem kirchlichen und politischen Leben Kemptens, Fahnenabordnungen aus Kempten und Bobingen, wo Thomas Rauch die vergangenen Jahre als leitender Pfarrer und Dekan gewirkt hatte, und eine Abordnung der Unterillertaler nahmen am stimmungsvollen Einführungsgottesdienst teil. Dekan Bernhard Hesse übernahm im Auftrag des Bischofs „mit großer Freude“ die förmliche Einführung des neuen Stadtpfarrers von St. Lorenz. Nach dem Verlesen der Ernennungsurkunde und der Erneuerung der Bereitschaft zum priesterlichen Dienst begleitete Hesse BGH Rauch zu den fünf liturgischen Orten, Taufbecken, Beichtstuhl, Ambo, Altar und Vorstehersitz. Den „goldenen“ Schlüssel für die Basilika überreichten dem neuen Pfarrer Ivo Burger (Kirchenverwaltung) und Manuela Ludwig (Pfarrgemeinderats-Vorsitzende).

Kempten: Die Predigt des Stadtpfarrers Thomas Rauch

In seiner sehr persönlich gestalteten Predigt bekannte Pfarrer Rauch, er sei als Seelsorger auch Teamplayer und freue sich, seine langjährige Pfarrhausfrau und Gemeindereferentin Theresia Zettler sowie die Pastoralassistentin Luisa Stelzle neu an seiner Seite begrüßen zu dürfen. Er führte weiter die drei positiven Gedanken, Christ zu sein, Pfarrer zu sein und Kemptener zu sein aus. Durch ihren christlichen Glauben hätten sich in den herausfordernden letzten Monaten Menschen nicht herunterziehen lassen. Sie hätten Jesus in den Mittelpunkt gestellt und folgten ihm nach. Das sei der Kern des Glaubens, so Rauch. Priester zu sein, sei ein erfüllendes Geschenk, führte der Geistliche aus.

Denn die Fülle der Aufgaben als Seelsorger und auch als leitender Pfarrer seien nicht nur belastend. Kempten und seine Basilika faszinierten ihn als geschichtlich denkenden Menschen, fuhr Rauch fort. Er sei außerdem begeistert von den engagierten Menschen in St. Lorenz und freue sich über die lebendige Ökumene, die auch sein Vorgänger Dr. Ehler vorgelebt habe. „Jesus ist der Leiter der Pfarrei St. Lorenz. Pfarrer kommen und gehen, Jesus bleibt“, stellte Rauch fest. Vor diesem Hintergrund versprach er, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und seine Kraft in seinem Leitungsamt einzusetzen für die Einheit, die „Einheit in der Vielfalt“. Der evangelische Dekan Jörg Dittmar begrüßte Thomas Rauch auch im Kreis der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, freute sich über weiterhin gute gemeinsame ökumenische Zusammenarbeit.

von Sabine Verspohl-Nitsche