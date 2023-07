Kempten: Stiftstadtfreunde legen Finger in städtische Wunden

Von: Sabine Stodal

Die Vorstandschaft der Stiftsstadtfreunde e.V.: (v.li. hinten) Iris Rudolph-Sencar, Klaus Wernhard, Ilse Roßmanith-Mitterer, Johannes Mayr und Anton Immler; (vorne v.li.) Manfred Saurer, Olga Rudi, Caroline Schairer mit der Künstlerin Margarete Uhlich, die die Häuser in der Stiftsstadt fotografiert und zu einer Komposition zusammengefügt hat. © Stodal

Kempten – Bei der Jahreshauptversammlung der Stiftsstadtfreunde führte deren 1. Vorsitzende Ilse Roßmanith-Mitterer zahlreiche Themen an, die den Verein und seine Mitglieder derzeit umtreiben.

Zur Frage nach dem Stand der Dinge beim Sparkassen-Quartier durfte Manfred Hegedüs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Allgäu, nicht allzu viel verraten, denn der Verlauf des aktuell laufenden zweiphasigen Realisierungswettbewerbs unterliegt strengster Geheimhaltung. „Das Projekt hatte eine sehr lange Vorphase und wir sind kommunikativ nicht so ideal gestartet“, räumte er rückblickend ein. Das habe in der Bevölkerung die Sorge geschürt, ob die künftige Nutzung auch zur Altstadt und Stiftstadt passen werde.

Bei der Auslobung des Wettbewerbs durch den Gestaltungsbeirat der Stadt Kempten habe man nun aber sämtliche Bedürfnisse mit einbezogen, inklusive des Denkmalschutzes, versicherte er. Bei der neunstündigen ersten Sitzung des Preisgerichts am 5. Mai war ein Vertreter der Stiftstadtfreunde beratend zugegen (ebenso wie je ein Vertreter der Altstadtfreund und des Heimatvereins). Die zweite Sitzung findet am 25. September statt. „Danach werden die Arbeiten öffentlich gezeigt und wir gehen in die Detailplanung“, so Hegedüs. Er versprach: „Wir dürfen sehr zuversichtlich sein, dass etwas Gutes dabei herauskommt.“

Verkehr Salzstraße und Hildegardplatz in Kempten

Beim Dauerthema Verkehr lobte Roßmanith-Mitter: „Wir betrachten die versuchsweise halbseitige Sperrung am Hildegardplatz an Markttagen als positiv. Allerdings wäre diese besser ab Galeria Kaufhof und nicht, wie aktuell der Fall, erst ab dem Residenzcafé.“ Dies sorge eher für ein Verkehrschaos. Baureferent Tim Koemstedt erklärte, die Testphase laufe noch den Sommer über. „Danach folgt die Analyse und im Herbst werden die Ergebnisse dem Ausschuss für Mobilität und Verkehr präsentiert.

Dann wird entschieden, wie es weitergeht.“ Von den Stiftsstadtfreunden begrüßt wird die Einführung von Tempo 30 in der Salzstraße. „Wir schlagen jedoch vor, diese nicht mehr zeitlich zu begrenzen, sondern zum Schutz der Radfahrer und zum Wohl der Anwohner rund um die Uhr an allen Wochentagen gelten zu lassen“, bat Toni Immler.

Zumsteinwiese

OB Thomas Kiechle habe angekündigt, die Zumsteinweise werde grün, erinnerte Roßmanith-Mitterer und fragte in Richtung des Rathauschefs: „Wo ist denn dieses viele Grün?“ Der Angesprochene bat um „ein bissle Geduld“. Während der Festwoche werde dort ein Zelt stehen, „danach wird´s grün.“

Da sich darunter eine Tiefgarage befindet, sei die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern allerdings nicht möglich. Der begehbare Alpenkräutergarten auf dem Dach der Tiefgarageneinfahrt soll indes rechtzeitig zur Festwoche fertig sein. Überdies sei mehr Blumenschmuck im Stadtpark geplant.

Kornhaus

Zu den zentralen Themen des Abends gehörte auch die Kostenexplosion bei der Sanierung des Kornhauses. Roßmanith-Mitter: „Das wurde doch vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal saniert (Ende der 1990er Jahre, Anm. d. Red.). Gab es da Pfusch am Bau?“ Der Zustand des Gebäudes sei sehr viel schlechter gewesen, als zunächst von den Fachleuten vermutet, erläuterte Koemstedt. „Bei der Öffnung einzelner Bauelemente sind immer mehr Schäden ans Tageslicht gekommen. Letztlich mussten wir alles vom Keller bis zum Dach öffnen – Böden, Wände, die Tragkonstruktion.“

An allen Ecken und Enden sei dabei gravierende Mängel entdeckt worden. So habe sich das Bauvolumen im Vergleich zum anfänglichen Gutachten mehr als verdoppelt. „Wir mussten beispielsweise 80 Prozent der Hölzer im Dach austauschen, alles unter Aspekten des Denkmalschutzes.“ Die Baukonjunktur und die exorbitanten Preissteigerungen des vergangenen Jahres hätten das Übrige dazu getan. „Jetzt können aber keine größeren Überraschungen mehr kommen“, zeigte er sich zuversichtlich.

Mit Interesse nahm Kiechle die Anregung aus der Zuhörerschaft auf, man könne doch eine Aktion starten, bei der die Bürger einen Dachziegel spenden könnten, ähnlich wie zuvor beim Hospiz und beim Stadttheater. Schließlich würden sich die Kemptener mit „ihrem“ Kornhaus identifizieren.

Fernwärme in der Stiftsstadt

„Funktioniert Fernwärme in der Stiftstadt?“, lautete eine weitere Frage. In Kempten würden bereits 1.200 Wohnungen der Sozialbau sowie einige öffentliche Gebäude mit Fernwärme des ZAK versorgt, so die Antwort. Die Kapazitätsgrenzen des ZAK seien nahezu erreicht. In der Stiftsstadt gebe es vier Knotenpunkte, jedoch seien Übergabepunkt auf privaten Grundstücken nur sehr kostspielig und mit enormem Aufwand umzusetzen „und darum für kleinteilige Wohnbebauung nicht zu erwarten.“

Kiechle: „Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, bis 2028 eine Wärmeplanung zu erstellen. Wir werden gemeinsam mit der eza und dem ZAK prüfen, wo Fernwärme entwickelt werden kann und wo andere Alternativen zum Tragen kommen.“

Weitere Themen

Zu Galeria Kaufhof erklärte Kiechle, die bevorstehende Schließung zum 31. Januar 2024 sei ein Schlag. Die Stadt begleite die Entwicklung intensiv. „Es gibt momentan keinen Lösungsansatz, den ich formulieren oder in Aussicht stellen könnte. (...) Aber Kempten wird das verkraften. Unsere Leerstandsquote ist deutlich unter zehn Prozent, die ‚Einzelhandelskonzentrität‘ weit über dem Bundesdurchschnitt.“ Es sei nicht Aufgabe der Stadt, „eine Immobilie zu überteuerten Preisen zu kaufen, sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es weiter geht.“

Roßmanith-Mitterers Frage, ob man die Investoren beim alten Krankenhaus in der Memmingerstraße („ein Schandfleck. Es vergammelt immer mehr“) rechtlich zwingen könne, die Entwicklung endlich voranzutreiben, musste Kiechle verneinen. Über die Nutzung des im Eigentum der Stadt befindlichen Haus Hochland als Erstunterkunft für ukrainische Flüchtlinge – zumeist Frauen und Kinder – äußerte sich Sozialbauchef Herbert Singer „sehr froh“. Die Räumlichkeiten hätten schnell mobilisiert werden können und seien zunächst bis Ende 2023 für diesen Zweck vorgesehen. Was danach geschehe, hänge von der Entwicklung des Krieges ab.