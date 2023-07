Hilfe für Erwachsene mit Suchtmittelabhängigkeit

Von: Sabine Stodal

Teilen

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums kamen Vertreter aus Medizin, Politik und einiger Kooperationspartner in die Gerberstraße 38 (v.li.): Sonja Treffler (Krankenhausreferentin Bezirk Schwaben), Bezirkstagspräsident Martin Sailer, Erna-Kathrein Groll (Dritte Bürgermeisterin Kempten), Dagmar Seyberlich (Teamleiterin Pflege), Stefan Brunhuber (Vorstandsvorsitzender Bezirkskliniken Schwaben), Prof Dr. Markus Jäger (ärztlicher Direktor am BKH Kempten), Tabea Schmid (Pflegedirektorin BKH Kempten). Oberarzt Dr. Andres Herzig und Helmut (Regionalleiter Südwest bei den Bezirkskliniken Schwaben). © Stodal

Kempten – In der Gerberstraße 38, in der nördlichen Innenstadt von Kempten, finden Erwachsene, die von illegalen Drogen, Medikamenten oder Alkohol abhängig sind, seit zehn Jahren medizinische Hilfe. Das interdisziplinäre Team der Substitutions- und der suchtmedizinischen Ambulanz des Bezirkskrankenhauses (BKH) Kempten bietet ihnen Unterstützung auf ihrem Weg zu einem möglichst normalen Leben.

„Sucht ist eine schwere, chronische Erkrankung und das damit verbundene Leid durch Beschaffungskriminalität, soziale Probleme, Einsamkeit und Siechtum ist groß“, erläutert Oberarzt Dr. Andreas Herzig. „Chronisch opiatabhängige Menschen können bei uns mit den zugelassenen Ersatzstoffen Methadon und Buprenorphin behandelt werden. Diese verhindern Entzugserscheinungen, ohne einen sedierenden oder euphorisierenden Effekt zu bieten.“

Anders als früher gelte bei dieser Art der Langzeitbehandlung ein akzeptierender Ansatz. Das heißt, nicht mehr die Abstinenz ist das Ziel, sondern die Schadensminimierung und die Verbesserung der Lebenssituation. „Ende 2012 war die Situation in Kempten und dem Oberallgäu für suchtmittelabhängige Menschen schwierig“, erinnerte sich Dagmar Seyberlich, die Teamleiterin der Pflege an der Suchtambulanz, im Rahmen der kleinen Jubiläumsveranstaltung.

Sucht, Drogen und Hilfe in Kempten

„Lediglich zwei niedergelassene Hausärzte führten Substitutionen durch; sie versorgten mehr als 100 drogenabhängige Patienten.“ Nachdem die Praxen wegen mutmaßlicher Abweichungen von den Vorgaben der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten waren, stellten sie die Betreuung ein. „Die Patienten standen plötzlich ohne ihre Substitutionsmittel da. Diese müssen aber zwingend täglich eingenommen werden, sonst kommt es zu schweren Entzugserscheinungen bis hin zum Tod.“ Viele seien damals wieder in die Illegalität abgedriftet.

„Der Druck war groß, auch auf das BKH Kempten. Dort konnte man der großen Zahl an Anfragen gar nicht gerecht werden.“ So wurde am 1. April 2013 die Substitutionsambulanz eröffnet. „Anfangs hatten wir zehn oder elf Patienten, Ende des Jahres waren es bereits 30, heute behandeln wir rund 60 Menschen zwischen 24 und 60 Jahren, die von Opiaten oder Opioiden (die synthetischen Pendants der Opiate, Anm.d.Red.) abhängig sind.“ 75 Prozent von ihnen sind Männer, 70 Prozent befinden sich in einem Arbeitsverhältnis.

Ein Geben und Nehmen

Im Jahr 2015 kamen die Kollegen der suchtmedizinischen Ambulanz hinzu, die sich derzeit um rund 150 bis 160 alkoholabhängige Menschen kümmern. Sie können u.a. im speziellen Setting Disulfiram erhalten. Der Weg in die Einrichtung sei betont niedrigschwellig, so Oberarzt Dr. Andreas Herzig. „Die Betroffenen können direkt zu uns kommen. Bei einem Vorgespräch erfahren wir etwas über ihre Lebensumstände und erklären die Voraussetzungen für eine Substitution.“

Dazu gehören u.a. Zuverlässigkeit bei der Einhaltung von Terminen, die Bereitschaft zu regelmäßigen Urinkontrollen und zur täglichen Einnahme des Substituts unter Aufsicht sowie die weitestgehende Einschränkung des sogenannten Beigebrauchs, also der zusätzlichen Einnahme illegaler Substanzen. „Denn dies kann zu einer lebensbedrohlichen Überdosis führen“, erläutert Herzig. „Wir versuchen, den Menschen zeitnahe Angebote zu machen.“

Betreuung und Ergänzungsangebote

Die maximale Wartezeit habe drei Monate betragen. Wer in der Substitutionsambulanz aufgenommen wurde, erhält eine engmaschige Betreuung durch das interdisziplinäre Team. Das Angebot umfasst eine umfassende suchtspezifische und psychiatrisch Diagnostik, Bezugspflegegespräche, suchtspezifische Akupunktur, Entspannungsgruppen, Rückfallpräventionsarbeit, soziales Kompetenztraining sowie die Unterstützung bei Behördengängen u.a.

Wichtige Ergänzungsangebote kommen beispielsweise von der psychosozialen Suchtberatungsstelle oder dem Drogenkontaktladen „Talk Inn“ der Caritas, dem HOI!-Verein, der suchtmedizinischen Abteilung des BKH am Klinikum Kempten sowie einer Apotheke in Kempten, die die entsprechenden Medikamente an den Samstagen ausgibt. Herzig dankte den Mitarbeitenden und Kooperationspartnern für ihren unermüdliche Einsatz. Obwohl die Arbeit am Patienten durch Dokumentationspflichten nie dagewesenen Ausmaßes sehr erschwert werde, sei das Team der Substitutionsambulanz sehr stabil. „In den zehn Jahren gab es so gut wie keine Fluktuation.“